GUELPH, ON, le 13 oct. 2021 /CNW/ - Co-operators accueille parmi ses organisations membres la Fédération québécoise des coopératives de santé (FQCS), qui représente le secteur coopératif de la santé fournissant, à des fins non lucratives, des services de santé de première ligne à l'échelle du Québec. Le Groupe Co-operators limitée est maintenant régi par un total de 46 organisations membres de partout au Canada, qui sont notamment des coopératives, des centrales de caisses de crédit et des organismes représentant les agriculteurs. La FQCS devient ainsi la huitième organisation coopérative du Québec à joindre les rangs de l'organisation de services financiers.

« Nous sommes guidés par une diversité de membres qui reflète le secteur coopératif canadien et les personnes que nous servons », dit John Harvie, président du conseil d'administration de Co-operators. « La FQCS ajoutera des compétences et des perspectives précieuses à notre gouvernance en tant que coopérative qui travaille dans nos collectivités à défendre et protéger les intérêts de l'ensemble des coopératives de santé et des travailleurs de première ligne qu'elles appuient ».

« Notre nature coopérative nous permet de collaborer avec divers secteurs pour accroître notre capacité à accomplir notre mission, qui consiste à offrir la sécurité financière aux Canadiens et à nos collectivités », indique Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co-operators. « Avec la venue de la FQCS, nous accueillons des perspectives et des idées nouvelles qui ajouteront à notre force collective et qui nous permettront de mieux répondre aux besoins variés de nos clients, de nos membres et de nos collectivités ».

La FQCS défend les intérêts des coopératives de santé et de leurs 80 000 membres, qui prennent la responsabilité de répondre à des besoins non satisfaits en mobilisant leurs collectivités. Au Québec, quelque 40 coopératives de santé à but non lucratif regroupent en moyenne 2 000 membres chacune et offrent à leurs collectivités des services de santé de première ligne de nature préventive et curative. Ces services sont prodigués par 230 médecins, 115 infirmiers et infirmières et des dizaines de professionnels de la santé qui font équipe pour veiller sur la santé de plus de 280 000 patients.

« Valorisant l'intercoopération, nous sommes enthousiastes à l'idée de rejoindre un important réseau pancanadien et d'envisager des partenariats avec les membres de Co-operators. La FQCS aura l'occasion de s'enrichir des meilleures pratiques d'affaires en d'autres secteurs, afin de renforcer son développement », explique Chantal Dubuc, présidente de la FQCS. « En plus des avantages en matière d'assurance consentis aux membres des coopératives de santé qui adhèrent à la FQCS, nous pourrons partager notre expertise dans le modèle coopératif en santé, et essaimer celui-ci à l'échelle du Canada ».

À propos de Co-operators

Co-operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multiproduit et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Son actif sous administration s'élève à plus de 61,5 milliards de dollars. Co-operators, qui offre des conseils de confiance aux Canadiens depuis 76 ans est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts pour créer un avenir plus durable. Ayant atteint son objectif de devenir équivalente carboneutre en 2020, Co-operators est déterminée à atteindre ses objectifs de carboneutralité dans ses activités et placements, d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co-operators se classe parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada selon Corporate Knights et figure au palmarès des Employeurs de choix au Canada selon Kincentric. Pour en savoir plus, consultez le site www.cooperators.ca.

À propos de la Fédération québécoise des coopératives de santé (FQCS)

La FQCS, seule organisation à faire la promotion du modèle de coopérative de solidarité en santé à des fins non lucratives, le défend avec diligence et détermination auprès de la population et des instances décisionnelles privées et publiques, au nom de toutes les coopératives de santé du Québec. Ses membres se voient offrir des services diversifiés, de l'information privilégiée, un soutien technique et des avantages préférentiels, en plus de services-conseils d'experts à juste coût, le tout adapté à leurs besoins. Pour en savoir plus, visitez le www.fqcs.coop.

