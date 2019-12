La Fédération professionnelle des journalistes du Québec lance un programme de consultation et de soutien psychologique et juridique

MONTRÉAL, le 5 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) met sur pied un programme d'aide aux membres (PAM) qu'elle offre gratuitement à ses membres et à leurs familles.

Constatant qu'un grand nombre de journalistes vivent des difficultés importantes, qu'ils doivent faire face à des défis de plus en plus grands, travailler dans des conditions bien souvent précaires, et que ces situations peuvent amener un état de détresse psychologique, la FPJQ s'associe au groupe Morneau Shepell pour fournir un soutien à ses membres et à leurs familles et, ce, partout dans la province.

Le PAM offre dès maintenant des consultations en ligne, au téléphone ou en personne pour les problèmes qui doivent être réglés dans l'urgence et des ressources et des services pour ceux qui nécessitent un soutien de longue durée.

Le PAM présente également toute une gamme de services pour répondre aux problèmes de nature juridique, financière, nutritionnelle, etc.

« Les temps sont durs pour nos membres et nous le savons. La crise dans les médias, qui sévit depuis plusieurs années, la cyberintimidation dont ils sont souvent victimes, le stress quotidien font des ravages. Leur offrir de l'aide gratuitement, en toute confidentialité, auprès de professionnels reconnus, c'est, nous le pensons, la meilleure façon de les aider. » a déclaré Catherine Lafrance, la directrice générale de la FPJQ.

Des formations payantes en entreprises pour les employés et les cadres, portant notamment sur la résilience face aux changements organisationnels sont également offertes dans le cadre du PAM.

Tous les détails se trouvent sur le site de la FPJQ : www.fpjq.org

