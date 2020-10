La Fédération professionnelle des journalistes du Québec décerne le Prix Judith-Jasmin Hommage à Yanick Villedieu

« Le lauréat de cette année hors de l'ordinaire a connu une carrière elle aussi hors de l'ordinaire. Québécois par choix, il est devenu une voix et une figure reconnues à la radio et à la télévision de Radio-Canada. Journaliste, animateur de l'indispensable émission Les années lumière il est devenu un des plus importants journalistes scientifiques des trente dernières années. Il a travaillé avec Fernand Seguin, écrit des reportages dans des magazines et animé de main de maître des panels et de grandes entrevues scientifiques », a déclaré le jury du Prix Judith-Jasmin Hommage, composé de journalistes scientifiques et d'ancien.e.s président.e.s de la FPJQ.