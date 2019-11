La Fédération professionnelle des journalistes du Québec décerne le Prix Judith-Jasmin à Michèle Ouimet

MONTRÉAL, le 31 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Michèle Ouimet se voit décerner le très prestigieux Prix Judith-Jasmin Hommage 2019. Ce prix, qui souligne la carrière d'un ou d'une journaliste chevronnée, sera remis lors du congrès annuel à Saint-Sauveur, le samedi 16 novembre à 17 h 45.

« Le jury accorde ce prix à une journaliste qui s'est démarquée tout au long de sa carrière par des reportages d'une grande qualité. Elle a parcouru le monde à la recherche d'informations dans des milieux hostiles. Femme énergique et audacieuse, rien ne l'arrêtait pas même un seigneur de guerre afghan, un taliban, des miliciens en guerre contre le régime syrien, ou d'autres. Tous ont pu mesurer la volonté de cette journaliste de La Presse de chercher à comprendre et nous faire partager les enjeux des conflits et des guerres. Elle a su écrire ses reportages avec empathie, sans concession, et ce, dans les pires conditions. Le jury veut saluer la carrière de cette journaliste qui demeure un modèle pour tous et toutes. »

A déclaré le jury du Prix Hommage, composé d'ancien.e.s président.e.s de la FPJQ.

Reconnue par tout le milieu pour son courage et son humilité, l'ancienne journaliste au quotidien La Presse a remporté plusieurs prix au cours de sa carrière qui aura duré près de 30 ans.

La FPJQ félicite Michèle Ouimet, récipiendaire du prix Judith-Jasmin 2019 et se réjouit du choix du jury.

