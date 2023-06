LA FÉDÉRATION ÉTUDIANTE COLLÉGIALE DU QUÉBEC EST RAVIE DE LA PRISE DE POSITION GOUVERNEMENTALE EN FAVEUR DU MAINTIEN DU DEC QUALIFIANT EN SOINS INFIRMIERS

MONTRÉAL, le 6 juin 2023 /CNW/ - La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) salue la sortie du 5 juin des ministres de l'Enseignement supérieur Mme Pascale Déry et de la Santé M. Christian Dubé qui a confirmé le maintien du Diplôme d'études collégiales (DEC) qualifiant en soins infirmiers. En visite au CHUM afin de rencontrer des candidates à l'exercice de la profession infirmière, les ministres se sont placés en porte-à-faux des demandes de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), qui fait pression depuis plusieurs années pour que seul le baccalauréat en sciences infirmières puisse permettre d'accéder à la profession, une demande dénoncée par de nombreux acteurs du réseau de l'enseignement supérieur et de la santé à travers la Coalition pour le maintien du DEC qualifiant en soins infirmiers, dont la FECQ fait partie.

Dans un contexte de pénurie de main d'œuvre en santé, il est essentiel de mettre le moins d'embûches à l'accès à la formation infirmière, qui est déjà présente dans 46 cégeps sur 48. Ces établissements ont les installations et l'expertise pour accueillir une population étudiante importante en soins infirmiers, en plus d'améliorer l'accessibilité géographique à la formation.

DES RÉTICENCES FACE AU NCLEX-RN

La FECQ est également heureuse d'entendre que le gouvernement reste critique face à la proposition de nouvel examen de l'OIIQ, soit le NCLEX-RN, une épreuve d'admission présentement en vigueur aux États-Unis et dans les autres provinces canadiennes pour accéder à la profession infirmière. Ce changement survient suite à un rapport du commissaire à l'admission aux professions établissant que l'ancienne mouture de l'examen de l'OIIQ avait pénalisé plus de 500 personnes candidates, les recalant injustement en raison de failles dans la méthodologie de ce dernier. Tout en changeant sa formule, l'Ordre fait fi de plusieurs des recommandations de ce rapport, dont une mise en garde quant à la perte d'une partie du contrôle sur la norme professionnelle et la vision de la profession en choisissant une évaluation étrangère produite par une tierce partie.

« Rien ne prouve que le NCLEX-RN serait véritablement adapté au contexte unique des cégeps québécois, et pourrait être utilisé comme une énième façon détournée de pénaliser les étudiant.e.s du DEC en soins infirmiers en leur restreignant l'accès à la profession au profit des bachelières et bacheliers, comme le voudrait l'OIIQ », ajoute Laurence-Mallette-Léonard, présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec.

