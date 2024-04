La Fédération des producteurs d'œufs fête son 60e anniversaire

LONGUEUIL, QC, le 10 avril 2024 /CNW/ - La Fédération des producteurs d'œufs du Québec est fière de souligner ses 60 ans d'existence dans le cadre des festivités qui se dérouleront aujourd'hui et demain à l'Hôtel Four Seasons à Montréal. Les producteurs et tous les partenaires de la filière ovocole sont conviés à deux jours de fête et de conférences sur l'histoire de la première fédération agricole à s'être dotée d'un plan conjoint de mise en marché.

Pour le président sortant, Paulin Bouchard : « Cette année 2024 est une occasion de souligner tout le travail fait depuis 60 ans par la Fédération pour mettre en marché les œufs produits au Québec. C'est aussi une opportunité de partager avec les producteurs de la relève les enjeux auxquels nos prédécesseurs ont dû faire face pour mettre en place le système de la gestion de l'offre ».

M. Bouchard renchérit en affirmant que : « Les consommateurs québécois ont un approvisionnement continu d'une grande variété d'œufs produits selon les plus hauts standards en matière de bien-être animal et de salubrité. Ils ont droit à un produit de qualité, économique et à un prix stable dans le temps. Les entreprises de notre production sont en bonne santé et efficaces puisque l'assurance d'être payés en fonction de nos coûts de production nous permet d'investir pour assurer une productivité à la fine pointe. Les outils de la gestion de l'offre font en sorte que chaque œuf trouve son marché, ce qui évite, au bout du compte, toute forme de gaspillage alimentaire. C'est aussi tout ça que la grande filière des œufs vient fêter avec nos producteurs et nos employés ».

Parmi les activités prévues, les producteurs assisteront à une conférence du producteur et collectionneur d'objets ovocole, Nil Béland, qui portera sur la grande histoire qui a mené à la création de la Fédération en 1964. Cette conférence est un hommage à ces gens d'affaires et propriétaires de fermes canadiens-français qui œuvraient dans le secteur des coopératives, de la moulée, des innovations technologiques et qui, face à un marché complètement instable, se sont réunis pour réguler et organiser le marché des œufs au Québec.

Merci à nos commanditaires

La Fédération tient à remercier chaleureusement ses commanditaires diamant, platine, or, argent et bronze.

Diamant :

Hénault assurance

Platine :

Groupe Nutri et Hellman poultry equipment

Or :

Sollio Agriculture, Les Fermes Burnbrae et Vencomatic Group

Argent :

Trouw Nutrition, Financement agricole Canada, Équipements Jolco, Les Producteurs d'œufs du Canada et L.H. Gray & Son

Bronze :

Avipor, Pratico média, Jefo, Boire & frères inc., Monitrol, Hy-Line North America et les Producteurs d'œufs du Canada

À propos de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec (FPOQ)

Créée en 1964, la Fédération des producteurs d'œufs du Québec représente 200 producteurs d'œufs de consommation dont les fermes sont réparties sur l'ensemble du territoire québécois. Le cheptel s'élève à plus de 6 millions de poules pondeuses et la production annuelle totalise 1,9 milliard d'œufs, un volume qui permet de répondre à la demande des consommateurs d'ici.

SOURCE Fédération des producteurs d'oeufs du Québec

