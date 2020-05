La Fédération des producteurs d'œufs du Québec, en collaboration avec Les Fermes Burnbrae et Nutri-Œuf, fait un don de 84 000 douzaines d'œufs à divers organismes communautaires

LONGUEUIL, QC, le 13 mai 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des producteurs d'œufs du Québec (FPOQ), en collaboration avec Les Fermes Burnbrae et Nutri-Œuf Inc., offre 84 000 douzaines d'œufs à la Tablée des chefs et aux Banques alimentaires du Québec (BAQ). Les producteurs d'œufs, secondés de leurs partenaires, sont donc très heureux de pouvoir accompagner ces organismes communautaires en faisant cet important don d'une valeur de 252 000 $.

À La Tablée des chefs, les œufs sont spécifiquement utilisés pour concevoir une recette de frittata, de même qu'une galette d'avoine et canneberges. Au terme des quelques semaines de production, ce seront plus de 140 000 portions de frittata qui auront été cuisinées. Pour ceux qui ont la dent plus sucrée, le pâtissier Patrice Demers et sa brigade auront de leur côté, concocté près de 2 000 galettes, toutes destinées à des centres aidant les sans-abris.

Les Banques alimentaires du Québec (BAQ), quant à elles, utilisent notre don pour approvisionner près de 50 000 familles à travers le Québec, puisqu'elles recevront chacune une douzaine d'œufs. Créée il y a plus de 30 ans, l'Association représente, partout à travers la province, les 19 Moisson et ses 13 Membres Associés, qui fournissent plus de 1 200 organismes locaux.

«En tant que producteurs, nous sommes des acteurs importants de l'industrie alimentaire, il était donc naturel pour nous d'offrir notre support. C'est aussi avec fierté que nous avons voulu contribuer à cette mobilisation d'envergure pour aider les personnes ayant recours à l'aide alimentaire, surtout dans les circonstances actuelles », a confirmé Paulin Bouchard, président-directeur général de la Fédération.

La FPOQ tient également à applaudir la générosité des Fermes Burnbrae et Nutri-Œuf Inc. Leur précieux soutien a permis d'offrir de l'aide à un plus grand nombre de gens et ainsi de perpétuer une meilleure souveraineté alimentaire. Nous sommes ravis que l'œuf aie fait partie des recettes proposées puisqu'il est un excellent choix santé. Il contient 6 g de protéines de haute qualité de même que 9 acides aminés.

À propos de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec (FPOQ)

Créée en 1964, la Fédération des producteurs d'œufs du Québec représente 165 producteurs d'œufs de consommation dont les fermes sont réparties sur l'ensemble du territoire québécois. Le cheptel s'élève à plus de 5 millions de poules pondeuses et la production annuelle totalise plus de 1,7 milliard d'œufs, un volume qui permet de répondre à la demande des consommateurs d'ici.

