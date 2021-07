Aujourd'hui, Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Winnipeg-Sud, a annoncé que la Fédération des Métis du Manitoba recevra environ cinq millions de dollars pour réaliser deux initiatives de lutte contre les changements climatiques. Un des projets consistera à rénover l'immeuble de la Fédération afin d'accroître son efficacité énergétique, tandis que le second projet consistera à rapprocher les jeunes Métis des aînés et des détenteurs de savoir traditionnel afin qu'ils en apprennent davantage sur les traditions culturelles environnementales qui ont permis de protéger leurs terres pendant des siècles.

La Fédération des Métis du Manitoba recevra environ 3,5 millions de dollars du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone pour rénover l'immeuble dans lequel se trouvent ses bureaux de Winnipeg de manière à le rendre plus écoénergétique. Les rénovations comprennent la mise en place de panneaux solaires, le remplacement des fenêtres et la modernisation de l'enveloppe de l'édifice ainsi que celle des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Au cours du cycle de vie de ce projet, la Fédération aura réalisé une réduction cumulative des émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 7 000 tonnes, une réduction équivalant à retirer 2 100 voitures des routes pendant un an.

Le projet des Leaders environnementaux métis de demain recevra environ 1,5 million de dollars du Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat. Le projet aidera les jeunes à accroître leurs connaissances de la culture et des traditions métisses en partenariat avec les aînés et les détenteurs de savoir traditionnel de leur région. Grâce à des ateliers et à un symposium annuel, les jeunes Métis auront l'occasion de renforcer leur sentiment d'appartenance à leur communauté et à leur culture, et d'en apprendre davantage à propos des changements climatiques et de l'intendance environnementale. Ces activités aideront les jeunes Métis à devenir des chefs de file de leur communauté dans la lutte contre les changements climatiques.

Les investissements dans des initiatives de lutte contre les changements climatiques, comme ceux annoncés aujourd'hui, réaffirment l'engagement du gouvernement du Canada à lutter contre les changements climatiques, à créer de bons emplois et à favoriser la croissance d'une économie propre.

Citations

« Le gouvernement du Canada appuie des projets novateurs qui réduisent les émissions, mènent à la réalisation d'actions climatiques concrètes au sein même des communautés et créent de bons emplois. L'annonce d'aujourd'hui met en lumière certains des travaux importants que font les communautés métisses, comme la Fédération des Métis du Manitoba, pour partager les connaissances et contribuer à bâtir un avenir plus respectueux de l'environnement et plus sain. Ce type de leadership et de projets novateurs, comme ceux annoncés aujourd'hui, aidera le Canada à dépasser la cible qu'il s'est fixée au titre de l'Accord de Paris pour 2030 et à devenir carboneutre d'ici 2050. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Winnipeg-Sud

« Au nom de la Fédération des Métis du Manitoba, je tiens à remercier le Canada pour son soutien à ces initiatives dont on avait grandement besoin. Il est extrêmement important pour la nation métisse de s'assurer que son bureau principal est écoénergétique et de combler le fossé générationnel entre les jeunes et les aînés afin que les connaissances traditionnelles des Métis soient transmises d'une génération à l'autre. Le projet des Leaders environnementaux métis de demain offrira aux Métis du Manitoba l'occasion de s'instruire directement sur le terrain, ce qui permettra aux citoyens métis de se rapprocher de leurs racines et de mieux comprendre les répercussions des changements climatiques. Le fait d'accorder la priorité à nos terres, à nos eaux et à notre air va de pair avec la conservation et la durabilité et constitue un élément clé de la relation de nos citoyens avec la patrie métisse. »

- David Chartrand, LL.D. (hon.), O.M., président de la Fédération des Métis du Manitoba

Faits en bref

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone soutient des projets d'efficacité énergétique dans les provinces et les territoires de l'ensemble du Canada , ce qui contribuera à réduire les coûts énergétiques pour les collectivités. Un soutien financier est également offert aux industries afin qu'elles mettent en place des technologies propres qui les aideront à être plus efficaces et innovantes, créant des emplois et réalisant des économies dans l'ensemble du Canada .

, ce qui contribuera à réduire les coûts énergétiques pour les collectivités. Un soutien financier est également offert aux industries afin qu'elles mettent en place des technologies propres qui les aideront à être plus efficaces et innovantes, créant des emplois et réalisant des économies dans l'ensemble du . Le Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat investira jusqu'à 206 millions de dollars dans des projets qui favoriseront la sensibilisation, la mobilisation et l'action des jeunes, appuieront l'action communautaire pour le climat, feront progresser la science et la technologie dans le domaine du climat et soutiendront le milieu universitaire et les groupes de réflexion.

Les projets de sensibilisation et de mobilisation des jeunes nouvellement financés aideront à combler les lacunes dans les connaissances des jeunes de la maternelle à la douzième année (de la maternelle au cégep au Québec) au Canada ainsi que dans les programmes qui leur sont destinés. Ces projets renseigneront et mobiliseront les jeunes grâce à des activités et à des occasions d'apprentissage à vocation scientifique visant à favoriser un sentiment d'attachement à leur environnement naturel et à les encourager à agir concrètement pour lutter contre les changements climatiques.

ainsi que dans les programmes qui leur sont destinés. Ces projets renseigneront et mobiliseront les jeunes grâce à des activités et à des occasions d'apprentissage à vocation scientifique visant à favoriser un sentiment d'attachement à leur environnement naturel et à les encourager à agir concrètement pour lutter contre les changements climatiques. Le Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat a été créé à partir du Fonds pour dommages à l'environnement et du Fonds d'action pour le climat. Les 196,5 millions de dollars qui viennent du Fonds pour dommages à l'environnement ont été versés par Volkswagen pour avoir contourné les lois canadiennes sur l'environnement.

Le Fonds pour dommages à l'environnement garantit que des actions sont entreprises pour réparer les dommages environnementaux par le financement de projets axés sur la restauration et l'amélioration de la qualité de l'environnement, la recherche et le développement ainsi que l'éducation et la sensibilisation.

