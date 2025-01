MONTRÉAL, le 16 janv. 2025 /CNW/ - La Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP) présente le document 7 enjeux en éducation à surveiller en 2025. Ce document, le 7e préparé par l'équipe d'experts de la FEEP, vise à mettre en lumière des enjeux qui risquent d'occuper l'attention des gestionnaires et du personnel en éducation en 2025. Cette année, les 7 enjeux identifiés sont les suivants :

La communication parents-école L'intelligence artificielle générative en milieu scolaire Le transport scolaire : un service essentiel sous pression La polarisation des discours et leurs impacts en milieu scolaire Laïcité et diversité : les défis du religieux à l'école La responsabilité sociale et environnementale (RSE) dans le milieu de l'éducation L'urgence d'agir pour la préservation du patrimoine bâti

« Ces sept enjeux reflètent la complexité et la diversité des préoccupations éducatives actuelles, explique Nancy Brousseau, directrice générale de la Fédération. Chacun des enjeux identifiés dans ce document incarne un aspect essentiel du paysage éducatif du Québec. Alors que s'amorce une année qui s'annonce encore mouvementée et que l'avenir demeure incertain, nous invitons les acteurs du milieu de l'éducation à anticiper, à innover et à collaborer afin d'offrir une expérience éducative enrichissante pour tous les élèves. »

La Fédération des établissements d'enseignement privés

Comme pratiquement tous ses membres, la Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP) est un organisme sans but lucratif (OSBL) qui compte une trentaine d'employés au service de 119 écoles préscolaires-primaires et 146 écoles secondaires ; en formation des jeunes, des adultes et professionnelle, réparties dans 14 régions administratives du Québec. Elle compte parmi ses membres 15 résidences scolaires et 12 écoles spécialisées qui fonctionnent en partenariat avec les centres de services scolaires et les commissions scolaires anglophones et qui accueillent plus de 4 100 élèves. Les membres de la FEEP accueillent plus de 97 % des élèves qui fréquentent une école privée au Québec, soit plus de 137 000 élèves.

SOURCE Centre d'animation, de développement et de recherche en éducation

Pour information et demande d'entrevue: Geneviève Beauvais, [email protected], 514 381-8891, poste 238