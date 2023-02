La Fédération des chambres de commerce du Québec lance le programme Vision Inclusion

Un monde du travail plus inclusif comme levier à la pénurie de main-d'œuvre

MONTRÉAL, le 21 févr. 2023 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) est fière de lancer aujourd'hui Vision Inclusion, un tout nouveau programme visant à favoriser l'inclusion en milieu de travail des personnes pouvant expérimenter des barrières d'accès à l'emploi. Le financement de ce projet a été permis grâce à un partenariat entre la Commission des partenaires du marché du travail et le Centre des Compétences futures pour soutenir le développement de la main-d'œuvre au Québec.

Ce projet pilote permet de connecter gratuitement des entreprises et des personnes appartenant à un groupe sous-représenté* sur le marché du travail, via une approche de maillage par compétences. La plateforme propose également des outils et des ateliers à l'intention des employeurs, afin de mieux comprendre les réalités des différentes clientèles, de les intégrer adéquatement et de leur permettre de s'épanouir dans leur milieu de travail.

L'approche de maillage basée sur les profils de compétences est une façon d'éliminer certains biais inconscients dans le processus de recrutement des entreprises : on se concentre davantage sur la capacité des travailleurs à réaliser les tâches demandées. Par ailleurs, les candidat.e.s pourront compter sur le soutien d'organismes en employabilité membres d'AXTRA et d'Emplois en régions, partenaires du programme, pour les accompagner dans leur démarche et favoriser leur intégration en emploi.

Le financement de ce projet a été permis grâce à un partenariat entre la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) et le Centre des Compétences futures pour soutenir le développement de la main-d'œuvre au Québec. La CPMT a ainsi accordé une aide financière de 976 254 $. Cette somme provient du programme Évolution-Compétences et a été attribuée dans le cadre de l'appel de projets Maintien et intégration en emploi de groupes sous-représentés sur le marché du travail.

Vision Inclusion vient bonifier l'offre de service aux entreprises de la FCCQ et s'inscrit dans sa vision d'un monde du travail inclusif et durable en offrant un levier à la pénurie de main-d'œuvre.

Citations

« L'intégration en emploi des personnes éloignées du marché du travail me tient particulièrement à cœur. Grâce à des initiatives comme Vision Inclusion, le marché de l'emploi au Québec évolue. D'une part, les entreprises sont accompagnées pour favoriser l'inclusion et la rétention des personnes issues des diversités. D'autre part, les travailleuses et travailleurs sont guidés dans leur démarche, du recrutement à l'intégration en emploi, grâce à un réseau d'organismes partenaires en employabilité. Tout le monde y gagne! »

- Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Nous croyons fermement qu'un milieu de travail inclusif et sans biais est une condition nécessaire pour favoriser l'innovation, le développement des talents et un meilleur vivre ensemble. Avec Vision Inclusion, nous souhaitons soutenir les entreprises dans leurs besoins de main-d'œuvre, mais également améliorer le marché du travail dans son ensemble en favorisant un marché plus inclusif et équitable. »

- Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ

*Groupes tels qu'identifiés par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale dans le cadre du Programme Compétences futures du Gouvernement du Canada.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 123 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant, concurrentiel et durable.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

