LA FÉDÉRATION DES CHAMBRES DE COMMERCE DU QUÉBEC ET L'ÉCOLE DES PREMIÈRES NATIONS DE L'ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC Montréal, SIGNENT UNE ENTENTE VISANT À FAVORISER LA RÉCONCILIATION ÉCONOMIQUE AVEC LES PREMIÈRES NATIONS AU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 1er juin 2023 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et l'École des dirigeants des Premières Nations de l'École des dirigeants HEC Montréal sont heureuses d'annoncer un partenariat dans le but de favoriser la réconciliation économique des Premières Nations et la communauté d'affaires du Québec.

« La réconciliation économique est une composante essentielle du processus de réconciliation globale avec les peuples autochtones. Nous sommes ravis d'officialiser ce partenariat avec l'École des Premières Nations de HEC Montréal. Cette alliance stratégique favorisera l'inclusion des peuples autochtones dans le milieu des affaires québécois. Ensemble, nous ouvrons la voie vers une collaboration durable où les Premières Nations auront pleinement leur place dans le développement économique du Québec », a exprimé Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

À sont tour, Manon Jeannotte, directrice de l'EDPN a commenté : « Je suis très heureuse de compter la Fédération des chambres de commerce du Québec comme partenaire de l'EDPN. Avec un réseau de plus de 123 chambres de commerce partout au Québec et 1 200 membres corporatifs, la FCCQ sera un partenaire important pour travailler à la réconciliation économique sur l'ensemble du territoire ».

Parmi les premières actions prévues pour la mise en œuvre du partenariat, un volet sur la réconciliation économique a notamment été inclus dans la programmation de la Journée économique de la FCCQ à l'automne 2023. De plus, il sera proposé à des acteurs et des diplômés de l'École des dirigeants des Premières Nations de participer aux différents événements et initiatives de la Fédération ou même de siéger sur ses différents comités.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 123 chambres de commerce et 1 200 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

À propos de l'École des dirigeants des Premières Nations (EDPN)

Propulsée par l'École des dirigeants HEC Montréal, est une nouvelle école de gestion pour et par les Premières Nations offrant des formations universitaires qualifiantes de courte durée dans les communautés, en ligne, et à Montréal. Avec pour objectif de renforcer les compétences des leaders en combinant les savoirs ancestraux aux meilleures pratiques en gestion contemporaine, plusieurs formations s'adressant aux élus, aux administrateurs, aux dirigeants, aux entrepreneurs issus et des Premières Nations sont offertes. D'autres activités ou clientèles pourront s'ajouter. Unique en son genre, l'EDPN rassemble des professeurs de HEC Montréal et des formateurs issus des Premières Nations.

