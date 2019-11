La Fédération des cégeps souligne la quatrième édition de la Journée de la santé mentale au collégial

Cette année, la Fédération invite les étudiants à partir à la découverte d'eux-mêmes, des autres et de la différence puisque la curiosité et l'engagement social apportent de nombreux bénéfices tels que : tisser des liens, détricoter les préjugés, briser la solitude, développer la communication et la compréhension. L'astuce « Découvrir, c'est voir autrement » permet de reconnaître ses forces et celles des autres, d'oser aller vers l'inconnu et d'essayer des stratégies plus audacieuses pour faire face à ses défis. Pour les étudiants, partir à la découverte de nouvelles choses ou de nouvelles personnes augmente la débrouillardise et la capacité à résoudre ses problèmes. En outre, cela permet de développer ses facultés d'adaptation et d'analyse, tout en favorisant l'acceptation et l'incertitude. Avoir l'audace d'expérimenter autre chose, c'est accroître son confort tout en diminuant l'anxiété causée par la peur de l'inconnu.