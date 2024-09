LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS SOULIGNE LA JOURNÉE NATIONALE DE LA VÉRITÉ ET DE LA RÉCONCILIATION

MONTRÉAL, le 30 sept. 2024 /CNW/ - La Fédération des cégeps profite de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui se déroule aujourd'hui à travers tout le pays, pour rendre hommage aux Premiers Peuples. Elle souhaite réaffirmer son engagement à soutenir le réseau collégial dans ses efforts pour favoriser la réussite éducative des étudiants et étudiantes des dix Premières Nations et de la nation inuite du Québec (PNI). En cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, la Fédération reconnaît notamment l'importance cruciale de l'accessibilité de l'enseignement supérieur pour les peuples autochtones.

« La Fédération s'engage résolument à soutenir les démarches de réconciliation et à mettre en œuvre les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada ainsi que de la Commission Viens. Elle travaille de concert avec le réseau collégial public à la mobilisation des membres ainsi qu'à la mutualisation des efforts et des initiatives déployées dans les cégeps notamment en reconnaissant la présence ancestrale des Premiers Peuples et leur apport à la société. Cette collaboration contribue à l'enrichissement de nos établissements en mettant en valeur la diversité culturelle et les savoirs des PNI. La société québécoise ne peut que grandir et cheminer grâce à la contribution des étudiantes et étudiants autochtones, dans des établissements qui se doivent d'être aussi à leur image », a déclaré Marie Montpetit, présidente-directrice générale de la Fédération des cégeps.

Activités dans les cégeps

Au cours de cette journée, la communauté collégiale est notamment invitée à assister à des conférences et des documentaires qui se terminent par des discussions enrichissantes avec des membres des Premiers Peuples. Des tables d'informations, des ventes de t-shirt « Chaque enfant compte » ainsi qu'un voyage commémoratif sont aussi des activités qui sont prévues dans le réseau collégial. Pour certains cégeps, les célébrations se poursuivront durant la semaine du 30 septembre au 4 octobre 2024 et d'autres organisent leurs activités en partenariats avec les universités de leur région.

La Fédération des cégeps rappelle son engagement et celui de ses membres au sein du Comité sur la réussite des étudiants autochtones au collégial (CRÉAC) qui a pour mission de favoriser l'accès, la persévérance et la réussite des personnes étudiantes autochtones. Grâce à ce comité, plusieurs initiatives ont été mises en place, telles que la concertation des intervenantes et intervenants auprès des PNI et le partage des ressources pédagogiques intégrant les savoirs autochtones. La Fédération travaille également à sensibiliser le réseau collégial aux réalités historiques et contemporaines des PNI en collaborant avec plusieurs partenaires issus des communautés.

