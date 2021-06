La Fédération des cégeps se réjouit à la perspective d'une rentrée en présence et invite les jeunes à se faire vacciner

MONTRÉAL, le 31 mai 2021 /CNW Telbec/ - Réagissant à l'annonce cet après-midi de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, concernant la prochaine rentrée à l'enseignement supérieur, la Fédération des cégeps s'est réjouie à la perspective de voir enfin les étudiantes et les étudiants des 48 cégeps intégrer en personne leur établissement dès le mois d'août prochain, sans avoir à appliquer des mesures de distanciation. La ministre ayant clairement indiqué qu'une rentrée en présence ne sera cependant possible que si 75 % de tous les jeunes Québécois et Québécoises de 16 à 29 ans ont reçu deux doses de vaccin, la Fédération invite donc les personnes de cette tranche de la population à se faire vacciner sans tarder.

« Depuis le début de la pandémie, les collèges et leur personnel ont fait tout ce qui était possible pour favoriser la présence de leur population étudiante en personne, dans le respect des consignes de la Santé publique. Nous savons que la situation était difficile, tant pour les étudiantes et les étudiants que pour le personnel, mais toutes et tous ont uni leurs efforts pour permettre la tenue des cours, malgré les contraintes. Nous voyons maintenant poindre à l'horizon un véritable scénario de retour à la normalité, dès l'automne prochain. J'invite donc tous les jeunes à se faire vacciner, puisque, comme l'a laissé entendre la ministre, ce retour à la normalité est conditionnel et, en quelque sorte, plus que jamais entre leurs mains », a indiqué le président-directeur général de la Fédération des cégeps, M. Bernard Tremblay.

Si les conditions énoncées aujourd'hui par la ministre sont respectées, environ 170 000 jeunes devraient évoluer entre les murs de l'un ou l'autre des cégeps lors de la rentrée scolaire 2021-2022, à compter de la troisième semaine du mois d'août, selon l'établissement. Plus de 25 000 adultes y fréquenteront pour leur part le secteur de la formation continue.

