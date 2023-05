LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS SALUE LA VOLONTÉ GOUVERNEMENTALE DE RETIRER L'EXPÉRIENCE DE TRAVAIL DES EXIGENCES DU PEQ

MONTRÉAL, le 25 mai 2023 /CNW/ - La Fédération des cégeps salue la volonté du gouvernement du Québec de retirer l'expérience de travail des exigences du Programme de l'expérience québécoise (PEQ), volet Diplômés, annoncée aujourd'hui par le premier ministre du Québec, M. François Legault, en compagnie de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Christine Fréchette, et du ministre responsable de la Langue française, M. Jean-François Roberge. Cette modification réglementaire vient répondre à une requête fréquemment formulée par la Fédération au cours des dernières années, puisque la mesure touchant l'expérience de travail pénalisait injustement des étudiantes et des étudiants internationaux ayant obtenu un diplôme au cégep et qui, bien que parfaitement intégrés à la société québécoise, peinaient à satisfaire aux conditions nécessaires à l'obtention du statut de résidence permanente.

« En retirant la nécessité de détenir une expérience de travail des exigences du PEQ, le gouvernement soutient des étudiantes et des étudiants internationaux qui étudient au cégep, un milieu privilégié favorisant l'intégration et la valorisation de la langue française, y décrochent un diplôme et s'intègrent à leur communauté d'adoption en rêvant d'y faire leur vie. Avec un diplôme en poche, une maîtrise de la langue officielle, et une connaissance des valeurs démocratiques du Québec, ces jeunes contribuent à bâtir notre avenir collectif et viennent grossir les rangs de la main-d'œuvre qualifiée dont nos différents secteurs économiques ont tant besoin. Nous ne pouvons que saluer cette décision dont les retombées seront positives pour l'ensemble du Québec », a indiqué le président-directeur général de la Fédération des cégeps, M. Bernard Tremblay.

La Fédération des cégeps entend par ailleurs analyser en profondeur les documents déposés aujourd'hui en lien avec la consultation qui se tiendra cet automne sur la Planification pluriannuelle de l'immigration au Québec pour la période 2024-2027.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.ca.

