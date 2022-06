LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS FÉLICITE LES LAURÉATS COLLÉGIAUX DU GALA DES GRANDS PRIX DESJARDINS DU DÉFI OSENTREPRENDRE

MONTRÉAL, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des cégeps félicite les étudiantes et les étudiants de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) et du Cégep Garneau qui se sont distingués hier soir, respectivement dans les catégories « Collégial - collectif » et « Collégial - individuel ou petit groupe », à l'occasion du Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre, qui s'est déroulé au Palais Montcalm à Québec.

« Année après année, je suis impressionné par la persévérance et le leadership dont font preuve les étudiantes et les étudiants du réseau collégial, car pour démarrer de tels projets entrepreneuriaux, il faut du temps, de l'engagement et beaucoup de détermination et encore plus lorsque nous sommes en contexte pandémique », a indiqué M. Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps. « J'en profite pour remercier les collèges qui, à travers les différents clubs entrepreneuriaux de leur établissement, offrent un cadre et un soutien aux étudiants et aux étudiantes qui ont envie de se lancer dans cette belle aventure entrepreneuriale et qui leur permettent ainsi de découvrir et d'approfondir leurs connaissances dans ce domaine », a-t-il complété.

Création d'un café étudiant | L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Après le retrait du fournisseur officiel de la cafétéria étudiante du Campus de Saint-Hyacinthe de l'ITAQ, des étudiantes et des étudiants ont décidé d'ouvrir le café O'Bonne Heure étudiant pour combler cette perte. En plus de promouvoir de saines habitudes alimentaires, d'offrir un menu abordable et constitué de produits locaux, les responsables de ce café ont également créé de bons emplois étudiants. Outre le menu de cafétéria, il est possible de se procurer des aliments qui proviennent des récoltes maraichères de l'ITAQ, mais aussi des produits de la région. La rentabilité conjuguée aux éléments pérennes mis en place assure le succès de ce café pour les années à venir. O'Bonne Heure étudiant a remporté le prix dans la catégorie « Collégial - collectif » en plus d'obtenir le prix « Coup de cœur coopératif » remis par la Fondation pour l'éducation à la coopération et à la mutualité pour les valeurs coopératives dégagées par ce projet et son respect de l'environnement.

Une friperie en ligne | Cégep Garneau

Vintage Closet Friperie a vu le jour à l'automne 2020, en pleine pandémie, lorsque l'accès aux magasins était limité et que le magasinage en ligne était une des seules options possibles. Cependant, peu de friperies vendent leurs items en ligne, c'est pourquoi Mathilde Bellehumeur-Béchamp, étudiante au Cégep Garneau, s'est décidée à combler ce besoin en créant Vintage Closet Friperie. Avec le souci de moins consommer et de protéger la planète, offrir des vêtements seconde main et tendance a été une évidence pour l'étudiante. Son plan d'affaires incluant une projection jusqu'en 2025, la diversité des moyens de diffusion de la commande en ligne juxtaposée à des événements « boutique éphémère » et les différentes collections d'été et de Noël démontrent que tous les outils de l'entrepreneuriat sont au rendez-vous. Vintage Closet Friperie a remporté le prix dans la catégorie « Collégial - individuel ou petit groupe ».

La Fédération des cégeps est partenaire du Défi OSEntreprendre, qui vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales, notamment celles des jeunes du collégial, pour inspirer le désir d'entreprendre et contribuer au développement économique du Québec.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.ca.

