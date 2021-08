La Fédération des cégeps est heureuse d'un retour en classe dans tous les cégeps

MONTRÉAL, le 6 août 2021 /CNW Telbec/ - En réaction à l'annonce de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, au sujet de la rentrée dans les cégeps, la Fédération des cégeps se réjouit du fait que la rentrée pourra se faire en présence, dès le mois d'août 2021. M. Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps a tenu à préciser : « la population collégiale a répondu à l'appel de la double vaccination et c'est grâce à la collaboration de tous et de toutes que nous pourrons reprendre une rentrée scolaire en classe. Les cégeps sont prêts à accueillir les étudiants et les étudiantes sur leur campus, dans le respect des consignes sanitaires établies par la santé publique qui nous ont été communiquées aujourd'hui par la ministre de l'Enseignement supérieur. J'en profite pour inviter ceux et celles qui n'auraient pas encore reçu leurs doses de vaccin à le faire dès maintenant puisque c'est la double vaccination qui nous assurera une session qui se rapprochera de la situation pré pandémique. » Rappelons, par ailleurs, que certaines modalités particulières devront être appliquées dans les cégeps où la population étudiante n'a pas atteint le taux de vaccination souhaité.

La Fédération des cégeps espérait ce retour en classe qui favorisera la persévérance scolaire et la santé mentale des étudiants et des étudiantes. Les cégeps étaient déjà prêts à accueillir la population collégiale entre leurs murs en fonction de divers scénarios, mais à quelques semaines de la rentrée, la confirmation obtenue aujourd'hui apporte un soulagement et clarifie la situation. Les directions des cégeps continueront de suivre de près les mesures dictées par les directions de santé publique et s'adapteront au besoin selon l'évolution de la situation.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.ca.

