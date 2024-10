LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS DÉNONCE LE GEL DE RECRUTEMENT IMPOSÉ AUX CÉGEPS

MONTRÉAL, le 25 oct. 2024 /CNW/ - La Fédération des cégeps exprime sa vive opposition au gel de recrutement dans les cégeps qui prendra effet le 1er novembre 2024. Alors que les cégeps accueillent un nombre d'étudiantes et d'étudiants inégalé, le gouvernement impose une nouvelle contrainte qui freine l'élan des cégeps pour accomplir pleinement leur mission. Le gel de recrutement de personnel « administratif » s'ajoute aux restrictions budgétaires annoncées en plein été ainsi qu'au plafonnement des heures rémunérées dans chacun des établissements.

Les cégeps jouent un rôle clé en enseignement supérieur au Québec. Ils contribuent à former des citoyennes et des citoyens engagés et à transmettre les connaissances nécessaires aux futures travailleuses et aux futurs travailleurs pour répondre aux besoins du marché du travail, sur tout le territoire du Québec.

« Ce gel de recrutement représente une nouvelle contrainte pour les cégeps qui sont déjà soumis à de nombreuses restrictions. Le personnel administratif, qui assure un soutien essentiel aux étudiantes et aux étudiants, participe également à leur succès. Ce gel ne fera qu'exacerber les difficultés de gestion auxquelles nous faisons face. D'un côté, on nous demande de former davantage de techniciennes et techniciens en service de garde, en soins infirmiers, en génie, en informatique, de l'autre, on nous brime dans notre autonomie de gestion. Les membres du personnel offrant des services indirects auprès de la population étudiante ont aussi un rôle à jouer dans leur réussite, » a déclaré Marie Montpetit, présidente-directrice générale de la Fédération des cégeps.

La Fédération rappelle que les cégeps vivent depuis plusieurs années des difficultés de rétention et de recrutement dans des emplois clés nécessaires au bon fonctionnement des cégeps. Le gel de recrutement ne fera qu'amplifier ce phénomène.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. www.fedecegeps.ca.

SOURCE Fédération des cégeps

Renseignements : Louis St-Jean, Conseiller en communication - relations de presse, Téléphone : 438 600-335 ; cellulaire : 438 365-7787