LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS DEMEURE PRUDENTE DEVANT LE TAUX DE RÉUSSITE DU PLUS RÉCENT EXAMEN D'ADMISSION À LA PROFESSION INFIRMIÈRE

MONTRÉAL, le 16 nov. 2023 /CNW/ - En réaction aux résultats de l'examen à la profession infirmière du 18 septembre dernier, dévoilés hier après-midi par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), la Fédération des cégeps demeure prudente devant le taux de réussite global atteignant 63 % et 69 % pour les candidates et candidats dont c'était leur première tentative. Il faut en outre s'inquiéter du fait que plus d'une personne sur quatre qui était éligible a décidé de ne pas se présenter à l'examen par crainte de l'échouer.

« Ces nouveaux résultats semblent indiquer que les recommandations du Commissaire à l'admission aux professions portant sur l'examen d'admission à la profession infirmière ont enfin été prises au sérieux par l'OIIQ. Il est aussi encourageant de constater que l'OIIQ s'engage à poursuivre le processus d'amélioration de son examen en collaboration avec l'Office des professions du Québec ainsi que ses partenaires. Maintenant, il faut continuer à travailler ensemble afin qu'un maximum de personnes candidates, diplômées du baccalauréat comme du DEC technique, puisse accéder à la profession infirmière pour venir garnir les rangs de notre système de santé et de services sociaux qui en a urgemment besoin », a indiqué le président-directeur général de la Fédération des cégeps, M. Bernard Tremblay.

Bien que le taux de réussite demeure relativement faible, la Fédération trouve en effet que ces nouveaux résultats vont dans la bonne direction quand on les compare aux résultats inhabituellement bas obtenus par les personnes candidates ayant passé l'examen à pareille date l'année dernière. Rappelons que, dans la récente série de rapports du Commissaire à l'admission aux professions portant sur l'examen de l'OIIQ de septembre 2022, il a été établi que cet examen comportait d'importantes failles et des fragilités en lien notamment avec sa validité, sa fiabilité et la détermination de sa note de passage.

Autre fait intéressant, en s'attardant aux notes moyennes des candidates et candidats par établissement d'enseignement pour l'examen de septembre 2023 divulguées hier par l'OIIQ, la Fédération remarque qu'il n'existe pas de différence significative entre les personnes diplômées de cégeps et les personnes diplômées d'universités, la note moyenne des candidates et candidats de certains établissements collégiaux surpassant même celle des candidates et candidats de certaines universités.

Par ailleurs, la Fédération des cégeps prend acte de l'annonce de l'OIIQ qui affirme désormais vouloir participer pleinement à la modernisation du programme collégial en soins infirmiers menée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Pareillement, elle est soulagée de la décision de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec de mettre sur pause son idée de remplacer son examen par l'examen américain NCLEX-RN le temps de prendre connaissance de l'analyse de la profession infirmière du ministère dont la production est attendue au printemps 2024.

La situation chaotique résultant du cafouillage de l'examen d'admission à la profession infirmière de septembre 2022 a engendré une vague de questionnements et de valses-hésitations, ce qui a grandement nui dans la dernière année à l'attractivité des étudiantes et des étudiants pour le DEC technique en Soins infirmiers, un programme offert dans 46 des 48 établissements que compte le réseau collégial public. À ce titre, la Fédération des cégeps interpelle le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Santé et des Services sociaux pour qu'ils s'engagent rapidement à mettre sur pied une importante campagne de valorisation et de promotion du DEC qualifiant en Soins infirmiers.

