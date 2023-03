LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS ACCUEILLE FAVORABLEMENT LE RAPPORT SUR LA MAÎTRISE DU FRANÇAIS AU COLLÉGIAL

MONTRÉAL, le 10 mars 2023 /CNW/ - Dans une réaction préliminaire, la Fédération des cégeps reçoit favorablement le rapport La maitrise du français au collégial : le temps d'agir, rendu public aujourd'hui par le ministère de l'Enseignement supérieur. Rédigé par un comité d'expertes en réponse à un mandat que leur avait confié, en septembre 2021, la ministre de l'Enseignement supérieur de l'époque, Mme Danielle McCann, ce rapport met de l'avant un certain nombre de principes et de recommandations qui recoupent des constats et des propositions formulés par la Fédération elle-même dans son rapport La réussite au cégep : regards rétrospectifs et prospectifs publié en octobre 2021.

« Si ce rapport demande une lecture plus approfondie, il apparaît déjà que, tout comme nous l'avons fait valoir dans le cadre du chantier sur la réussite que nous avons entamé dès 2018, les expertes concluent que la maîtrise de la langue est au cœur de la réussite au cégep. C'est pourquoi les cégeps agissent déjà pour améliorer la situation, en travaillant notamment à la mise en œuvre de pistes d'action de notre propre rapport. Nous nous réjouissons cependant de voir, avec le document publié aujourd'hui, que d'autres voix s'ajoutent à celles des acteurs du réseau collégial public pour insister sur l'importance de prendre la pleine mesure de la situation et d'appliquer rapidement des solutions. Et nous serons évidemment pleinement disposés à collaborer dans le cadre des suites qui seront données à ce nouveau rapport », a indiqué le président-directeur général de la Fédération des cégeps, M. Bernard Tremblay.

La Fédération des cégeps adhère particulièrement aux principes à la base des recommandations des expertes, qui soutiennent notamment que la langue constitue un objet culturel à découvrir et à comprendre de même qu'un véhicule de culture au cœur de la vie sociale, de l'expression personnelle et artistique. Elle estime aussi, à l'instar des expertes, que les compétences numériques sont indispensables pour permettre à toute personne de fonctionner dans la société et d'atteindre son plein potentiel en tant que citoyenne ou citoyen dans une culture fortement axée sur l'écrit et que l'apprentissage de la langue écrite doit être vu comme un continuum qui se réalise tout au long de la vie. L'affirmation selon laquelle cet apprentissage, qui commence au primaire et continue au secondaire, ne doit pas être considéré comme étant terminé à l'entrée au collégial, et doit se poursuivre à l'université ainsi que dans la vie professionnelle et citoyenne, lui apparaît porteuse de solutions. Il s'agit d'un constat auquel elle en était également arrivée dans son rapport sur la réussite.

Rappelons que la Fédération assure la mise en œuvre des pistes d'action de son rapport sur la réussite qui concernent la maitrise de la langue française par le biais des activités du Carrefour de la réussite au collégial, plus particulièrement dans le cadre des activités du Réseau des répondants et répondantes du dossier du français (Réseau Repfran), une communauté de pratique mise en place en 2012.

