La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) dresse le bilan de son 17e Congrès

QUÉBEC, le 30 oct. 2025 /CNW/ - La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) dresse le bilan de son plus récent congrès, tenu à Québec du 28 au 30 octobre 2025.

Regroupant plus de 60 déléguées et délégués, ces trois journées d'instances furent l'occasion d'élire de nouveaux membres au comité exécutif, en plus de revoir l'image de marque de la Fédération.

Une nouvelle présidence

La FSQ-CSQ est fière d'annoncer la nomination de Déreck Cyr à la présidence de la Fédération de la Santé du Québec. Celui-ci succède à Isabelle Dumaine, qui part à la retraite.

Fort d'un parcours marqué par l'engagement, Déreck Cyr a entamé sa carrière au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval en 2006, où il s'implique activement dans la vie syndicale. Délégué du Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval (SIIIAL-CSQ) de 2012 à 2016, il devient ensuite vice-président, responsable politique en santé et sécurité du travail, ainsi qu'à la conso-mobilisation jusqu'en 2021. Depuis novembre 2021, il agit à titre de président du SIIIAL-CSQ et de vice-président de la FSQ-CSQ, ayant notamment piloté le syndicat à travers la pandémie, deux rondes de négociations ainsi que les récentes transformations et réformes majeures du réseau de la santé québécois.

« C'est avec la volonté de faire de la FSQ-CSQ une référence incontournable en relations de travail dans le domaine de la santé que j'entreprends ce premier mandat à la tête de la Fédération, toujours dans l'objectif de poursuivre le travail amorcé au service des membres et du réseau public. Nous faisons face à des transformations et une réforme majeure dans le réseau de la santé et dans le monde syndical. Plus que jamais, la FSQ-CSQ sera présente pour défendre la voix et la dignité des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes que nous représentons », a déclaré Déreck Cyr, nouveau président de la FSQ-CSQ.

Déreck Cyr sera secondé par trois vice-présidents : Pier-Luc Bujold, qui en est à son troisième mandat, Karine Ouellet-Moreau qui, pour sa part, achève son premier mandat, et Karine Miousse, qui débute son premier mandat comme vice-présidente par intérim de la FSQ-CSQ.

Un nouveau poste de secrétaire-trésorière

Afin de répondre à ses besoins grandissants, la FSQ-CSQ a choisi de bonifier son comité exécutif, en y ajoutant un poste de secrétaire-trésorière. À ce poste a été élue Martine Tremblay, le 30 octobre 2025.

Inhalothérapeute de profession depuis un peu plus de 30 ans, Martine Tremblay a commencé son implication syndicale en tant que déléguée avec le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nord-Est québécois de la Côte-Nord, il y a plus de 15 ans. Elle agit également à titre d'agente syndicale et de responsable du réseau Côte-Nord depuis octobre 2019. Le poste de secrétaire-trésorière à la FSQ-CSQ est l'occasion pour elle de relever le défi que s'est donné la Fédération d'innover et de rayonner, tout en mettant à profit ses compétences d'administratrice.

Départ d'Isabelle Dumaine

Isabelle Dumaine, présidente sortante de la FSQ-CSQ, a incarné les valeurs syndicales de solidarité, de justice et de respect jusqu'à la toute fin. Par sa détermination, sa connaissance fine du réseau de la santé et sa capacité à rassembler, elle a contribué à faire avancer les conditions de travail, la reconnaissance professionnelle et la fierté d'appartenir au mouvement syndical.

Isabelle a su représenter la FSQ-CSQ au sein de la centrale syndicale à laquelle elle appartient, pour y faire rayonner les professions du domaine de la santé. Elle laisse derrière elle une fédération plus forte, plus unie et plus consciente de sa mission collective.

Nouveau logo

La FSQ-CSQ a profité de son congrès pour présenter son nouveau logo. Sans dénaturer l'ancien, ce nouveau logo incarne le renouveau, la solidarité et la fierté des membres de la Fédération. Par ses lignes épurées et ses couleurs affirmées, il symbolise à la fois la stabilité et l'évolution d'une fédération moderne, ancrée dans la réalité du réseau de la santé. L'union des formes évoque la collaboration et la force collective, valeurs essentielles à la FSQ-CSQ. Ce logo reflète une organisation humaine, dynamique et engagée, tournée vers l'avenir, tout en honorant l'héritage de celles et ceux qui, depuis des décennies, défendent la dignité et la reconnaissance du personnel en soins.

Profil de la CSQ

La CSQ est la plus importante organisation syndicale de travail du système public au Québec. Elle représente des membres dans toutes les catégories d'emplois, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, de la santé et des services sociaux en passant par tout le réseau scolaire.

La Centrale rassemble 225 000 membres; elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés, auxquels s'ajoute l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. Elle est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Profil de la FSQ-CSQ

La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) représente plus de 5 600 infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires travaillant dans des établissements de tous les secteurs de la santé : centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), centre hospitalier de réadaptation, centre de réadaptation en dépendance et Héma-Québec.

X : CSQ_Centrale

SOURCE Centrale des Syndicats du Québec (CSQ)

Renseignements: Rébecca Salesse, Conseillère aux communications et aux relations de presse, Cellulaire : 418 929-2620, Courriel : [email protected]