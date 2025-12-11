/R E P R I S E -- Avis aux médias - Comité d'accueil des parlementaires - Les conditions de vie et les enjeux sociaux qui touchent nos membres, ça nous regarde!/

QUÉBEC, le 10 déc. 2025 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) organise un comité d'accueil des parlementaires ce jeudi 11 décembre dès 7 h.

Rassemblée à Québec ces jours-ci pour la tenue de son conseil général, la CSQ profite de l'occasion pour rappeler aux députées et députés que les visées antisyndicales du gouvernement de François Legault, l'ingérence, les projets de loi qui musèlent les contre-pouvoirs et le discours qui alimente les tensions sociales ont des répercussions directes sur les travailleuses et les travailleurs. Ce rassemblement permet aussi de se montrer solidaires et de soutenir les différents groupes et syndicats en négociation.

« Le projet de loi no 3 est actuellement en étude détaillée. On veut signifier au gouvernement que les modalités de ce projet de loi imposeront un fardeau financier et des contraintes qui entraîneront des conséquences majeures, particulièrement pour les plus petits syndicats, affectant leur capacité à défendre leurs membres et à mener leur action collective. C'est un problème. Car ce qui affecte la qualité de vie des travailleuses et des travailleurs, leurs droits et les conditions d'exercice de leur travail, ça déborde largement du seul cadre de la négociation collective. Et que ça plaise ou non au gouvernement, ça nous regarde! », déclare Éric Gingras, président de la CSQ.

QUOI : Comité d'accueil des parlementaires



QUI : Les délégués du Conseil général de la CSQ

*Brève prise de parole du président de la CSQ, Éric Gingras



QUAND : Le 11 décembre 2025 à 7 h



OÙ : 1045, rue des Parlementaires à Québec

Profil de la CSQ

La CSQ est la plus importante organisation syndicale en éducation au Québec. Elle représente des membres dans toutes les catégories d'emplois, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par tout le réseau scolaire.

La Centrale rassemble 225 000 membres; elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés, auxquels s'ajoute l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. Elle est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

