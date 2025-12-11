Quoi écouter pendant les Fêtes? - Le balado Fait avec soin, pour comprendre la réalité de celles qui soutiennent le Québec

MONTRÉAL, le 11 déc. 2025 /CNW/ - La CSQ lance Fait avec soin, un balado qui vise à remettre au cœur du débat public le travail des femmes dans les métiers du prendre soin et de l'accompagnement.

En donnant la parole aux travailleuses qui portent notre société sur leurs épaules, le balado de six épisodes, animé par l'humoriste Maude Landry, a un objectif clair : mettre en évidence ce que la société tient pour acquis et exposer les injustices structurelles qui minent ces professions.

Cette initiative, réalisée avec la participation financière du Secrétariat à la condition féminine, s'inscrit dans un contexte où un trop grand nombre de Québécoises œuvrant dans les secteurs à prédominance féminine continuent de voir leur expertise minimisée, leur charge émotionnelle trop peu prise en compte et leur travail associé à des qualités « naturelles ».

Fait avec soin donne la parole aux travailleuses et met en lumière ces métiers qui tissent le filet social du Québec.

Des témoignages de divers horizons

Les récits francs et directs des travailleuses de divers milieux sont au cœur du projet. Elles y décrivent ce que signifie réellement accompagner un enfant en détresse, soutenir une famille vulnérable, désamorcer une crise, créer un climat d'apprentissage, être une figure stable dans la journée d'un jeune, ou encore offrir une présence humaine à quelqu'un qui traverse une épreuve de santé.

Ces récits révèlent l'ampleur réelle du travail que la société québécoise exige des femmes, sans toujours leur témoigner la reconnaissance à laquelle elles sont en droit de s'attendre.

Grâce à son approche multiformat (balado, vidéos, contenus web), le projet vise à élargir la portée de la parole des travailleuses et à fournir des outils pour discuter, débattre et agir dans les milieux de travail.

Des témoignages provenant de plusieurs régions

Une attention particulière a été portée au choix des participantes, afin que la majorité du territoire québécois soit représenté. Chaque région a ses propres particularités!

Région Intervenante Épisode Centre-du-Québec Amélie Lemay, enseignante au département d'éducation à l'enfance au Cégep de Drummondville 1 Capitale-Nationale Claudine Blouin, orthophoniste au Centre de services scolaires de la Capitale 1 Outaouais Mélanie Déziel-Proulx, technicienne en éducation spécialisée à l'école de la Colline en Outaouais 2 Montréal (Côte-des-Neiges) Ginette Bibeau, conseillère en intégration sociale pour le service de soutien aux familles à l'organisme Promis 2 Estrie Marie-Lise Favreau, aide pédagogique individuelle au Cégep de Sherbrooke 3 Laurentides (Mirabel) Marina Beaudoin, enseignante en première année du primaire 3 Bas-Saint-Laurent Lisa Boudreau, responsable d'un service éducatif en milieu familial à Mont-Joli 4 Laval Manon Labrecque, enseignante d'histoire en quatrième secondaire au Collège Letendre 4 Montréal Colleen Gaspirc, technicienne en éducation spécialisée au Collège Dawson 5 Côte-Nord Peggy Savard, infirmière en santé sexuelle et planification des naissances 5

Où l'écouter?

Lien général : https://lacsq.org/fait-avec-soin

Lien Spotify : https://open.spotify.com/show/4upKPveGJsaHstHlTjZmKE?si=8c3bb8f8217f49c6

Lien Apple Music : https://podcasts.apple.com/fr/podcast/fait-avec-soin/id1859990352

Lien Podcast Youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLRP-jOUtF0ZWafysj9TPAzEN7oLILjFKk

Profil de la CSQ

La CSQ est la plus importante organisation syndicale en éducation au Québec. Elle représente des membres dans toutes les catégories d'emplois, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par tout le réseau scolaire.

La Centrale rassemble 225 000 membres; elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés, auxquels s'ajoute l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. Elle est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

