La FECQ se dit déçue, mais pas surprise du dévoilement de la planification pluriannuelle de l'immigration pour la période 2026-2029

MONTRÉAL, le 7 nov. 2025 /CNW/ - À la suite du dépôt, hier, par le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Jean-François Roberge, de la planification pluriannuelle de l'immigration pour la période 2026-2029, la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) exprime sa préoccupation face à la disparition du Programme de l'expérience québécoise (PEQ) - volet Diplômés et le maintien d es plafonds d'étudiants étrangers sont maintenus.

Lors de sa lecture de la planification pluriannuelle de l'immigration, la FECQ se dit déçue, mais pas surprise de l'absence de changements concrets dans les orientations annoncées. En effet, malgré son passage en commission parlementaire, aucune des recommandations formulées par la fédération ne semble avoir été retenue.

Le maintien des plafonds d'étudiants étrangers et l'abolition du Programme de l'expérience québécoise - volet Diplômés suscitent de sérieuses interrogations sur la vision du gouvernement à l'égard des personnes étudiantes internationales. Pour la FECQ, celles-ci doivent être reconnues comme des individus à part entière, méritant le respect ainsi qu'un accès équitable à un enseignement supérieur accessible et abordable; et non considérées comme de simples variables dans une logique de marchandisation de l'éducation.

« Les personnes étudiantes internationales ne sont pas des statistiques destinées à remplir des quotas. Ce sont des personnes qui contribuent activement à la vitalité culturelle, linguistique, académique et économique du Québec. Le gouvernement doit leur garantir des conditions d'accueil et de vie dignes, à la hauteur de leur apport », affirme Christopher Zéphyr, président de la FECQ.

La FECQ appelle le gouvernement à revoir sa planification pluriannuelle afin d'y intégrer une vision cohérente et inclusive de la population étudiante internationale. Le Québec a fait le choix de s'ouvrir sur le monde : il doit maintenant assumer cette responsabilité en assurant un accueil juste, humain et durable à celles et ceux qui choisissent d'y étudier.

La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) représente près de 70 000 personnes étudiantes provenant de 28 établissements collégiaux répartis sur tout le territoire québécois. Depuis plus de 35 ans, elle contribue à l'amélioration des conditions de vie et d'études de la population étudiante collégiale québécoise en étant la seule organisation à représenter exclusivement leurs intérêts.

SOURCE Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ)

INFORMATIONS: Clémentine Bergeron-Isabelle, attachée de presse, vice-présidente, (514) 554-0576, [email protected]