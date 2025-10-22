La FECQ lance sa campagne nationale « Vos enjeux, LA priorité. » pour remettre les préoccupations étudiantes au cœur des décisions

MONTRÉAL, le 22 oct. 2025 /CNW/ - La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) lance officiellement aujourd'hui sa nouvelle campagne nationale « Vos enjeux, LA priorité. », une initiative ambitieuse qui souhaite replacer les réalités et les besoins des personnes étudiantes au centre des priorités politiques et institutionnelles.

Affiche de la campagne Vos enjeux, LA priorité. (Groupe CNW/Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ))

Aujourd'hui, dans un contexte préélectoral où se dessinent les orientations du futur gouvernement, la nécessité de définir clairement les priorités étudiantes n'a jamais été aussi pressante. Les dernières années ont montré que, lorsque le gouvernement ne prend pas en compte les besoins réels de la communauté collégiale, ses décisions se traduisent par des politiques déconnectées de la réalité quotidienne de la population étudiante, que ce soit dans l'accès à l'éducation, le soutien à la réussite ou la qualité des infrastructures.

Face aux défis multiples qui touchent aujourd'hui la population collégiale, tels que la précarité financière, la santé mentale, le logement, l'environnement et l'accessibilité aux études, la FECQ souhaite rappeler une évidence trop souvent oubliée : les enjeux étudiants doivent être au cœur des décisions qui les concernent.

« Chaque année, les personnes étudiantes font entendre leurs préoccupations avec clarté. Pourtant, trop souvent, leurs voix se perdent dans les intentions politiques. Avec Vos enjeux, LA priorité, nous voulons redonner du poids à cette parole collective et forcer l'écoute des décideurs », affirme Christopher Zéphyr, président de la FECQ.

La campagne prévoit se déployer à travers trois phases d'actions concrètes :

Le recensement national sur la vie étudiante vise à recueillir un ensemble de données, à la fois globales et précises, afin de mieux comprendre les enjeux vécus par les personnes étudiantes et d'en dresser un portrait clair, tant sur la priorité accordée à ces enjeux que sur la satisfaction liée à leur gestion actuelle;





vise à recueillir un ensemble de données, à la fois globales et précises, afin de mieux comprendre les enjeux vécus par les personnes étudiantes et d'en dresser un portrait clair, tant sur la priorité accordée à ces enjeux que sur la satisfaction liée à leur gestion actuelle; Les forums régionaux des perspectives étudiantes se tiendront dans chacune des grandes régions du Québec afin de refléter les réalités locales et de donner une voix à l'ensemble de la population étudiante. Ces rencontres souhaitent offrir un espace d'échanges à la fois riches et accessibles. L'une des idées derrière ces événements est de mettre en valeur les services locaux, promouvoir les associations étudiantes, encourager l'implication et mieux comprendre les freins à celle-ci.





se tiendront dans chacune des grandes régions du Québec afin de refléter les réalités locales et de donner une voix à l'ensemble de la population étudiante. Ces rencontres souhaitent offrir un espace d'échanges à la fois riches et accessibles. L'une des idées derrière ces événements est de mettre en valeur les services locaux, promouvoir les associations étudiantes, encourager l'implication et mieux comprendre les freins à celle-ci. Le sommet sur l'Enseignement supérieur souhaite réunir associations étudiantes, partenaires du milieu de l'enseignement supérieur, acteurs communautaires et représentants politiques afin de regrouper les conclusions du Recensement ainsi que des Forums. Prévu vers la fin de l'hiver, l'évènement permettra de présenter et discuter les constats, d'identifier les enjeux prioritaires et de favoriser un dialogue direct entre la population étudiante et décideurs, dans un espace neutre propice à l'écoute et à la collaboration.

La campagne « Vos enjeux, LA priorité » montre que les difficultés vécues par les personnes étudiantes ne sont souvent que la pointe de l'iceberg : derrière les constats visibles se cachent de multiples enjeux complexes et interconnectés, qui affectent leur quotidien et leur réussite. À travers les différentes phases de la campagne, la FECQ souhaite faire émerger la réalité complète de la vie étudiante, pour que toutes les priorités soient entendues et prises en compte.

La FECQ invite l'ensemble de la communauté collégiale, ainsi que la population étudiante, à suivre les prochaines étapes de la campagne et à y participer en partageant leurs enjeux afin qu'ils deviennent la priorité de l'enseignement supérieur. La campagne se déploiera tout au long de l'année, à la fois sur le terrain et sur les plateformes numériques.

La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) représente près de 70 000 personnes étudiantes provenant de 28 établissements collégiaux répartis sur tout le territoire québécois. Depuis plus de 35 ans, elle contribue à l'amélioration des conditions de vie et d'études de la population étudiante collégiale québécoise en étant la seule organisation à représenter exclusivement leurs intérêts.

