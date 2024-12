OTTAWA, ON, le 6 déc. 2024 /CNW/ - À la veille des prochaines élections, la Fédération canadienne des municipalités (FCM) a brossé un portrait de l'état d'esprit des Canadiennes et Canadiens et mis en lumière leurs priorités. L'organisation demande aux partis politiques fédéraux de s'engager à donner aux municipalités les moyens d'intervenir sur ces enjeux prioritaires pour améliorer la qualité de vie de la population.

Selon un sondage d'Abacus Data commandé par la FCM*, la majorité de la population (76 %) croit que le pays va dans la mauvaise direction.

« La vie est trop difficile, pour trop de gens, dans trop de collectivités, a dit Rebecca Bligh, nouvelle présidente de la FCM et conseillère municipale de Vancouver. « Qu'on vive en campagne ou en ville, la réalité est la même : les factures sont plus difficiles à payer, le sentiment d'insécurité grandit, les transports sont inadéquats et l'itinérance est en hausse. Il est temps de régler ces problèmes pour de bon. »

Les priorités des personnes sondées sont l'abordabilité du logement (44 %), l'état des routes et des autoroutes (30 %) et la congestion routière (29 %). L'itinérance et la criminalité préoccupent 27 % de la population.

Les résultats du sondage ont été présentés à l'ensemble des formations politiques lors des journées de représentation de la FCM qui se sont déroulées du 3 au 5 décembre, à Ottawa.

L'étude a également révélé que les gens ont à cœur :

le renouvellement des infrastructures municipales vieillissantes;

l'amélioration de la qualité des services municipaux, comme les services de transport en commun et de loisirs, selon la croissance des collectivités;

la lutte contre la criminalité grâce à l'augmentation des services policiers municipaux.

Des solutions durables s'imposent

Selon le sondage, ce sont les municipalités qui recueillent le plus haut niveau de confiance pour intervenir sur les enjeux prioritaires des citoyens parmi les trois ordres de gouvernement.

« L'heure n'est plus aux demi-mesures. Les gouvernements de proximité sont les mieux placés pour s'attaquer aux enjeux locaux. Malheureusement, nous avons les mains liées par un régime fiscal désuet », a ajouté la présidente Rebecca Bligh.

La FCM propose un nouveau cadre de croissance municipale qui verrait les trois ordres de gouvernement négocier un partage plus équitable des impôts perçus.

Les gens ne devraient pas avoir à dépenser au-delà de leurs moyens. Il en va de même pour les municipalités. La nouvelle entente permettrait aux communautés de rendre la vie plus abordable, les infrastructures plus fiables et les collectivités plus sécuritaires.



La FCM demande au gouvernement fédéral de s'engager à négocier un nouveau cadre de croissance municipale au cours du cycle budgétaire 2024-2025. Si Ottawa fait la sourde oreille, les municipalités ne seront pas en mesure de s'attaquer aux enjeux actuels avec les outils dont elles disposent. À l'approche des élections fédérales, l'ensemble des partis politiques doivent se rappeler que les municipalités se battent pour la population. Ce n'est que grâce à la collaboration de tous les ordres de gouvernement que nous pourrons obtenir des résultats à long terme.

La Fédération canadienne des municipalités (FCM) est la voix des gouvernements municipaux, avec plus de 2,100 membres représentant environ 92 % de la population canadienne.

* Du 26 août au 5 septembre, au nom de la FCM, Abacus Data a demandé à 9 870 adultes canadiens ce qu'ils pensent de l'état actuel du pays. Les résultats ont offert un aperçu du quotidien de la population et de ses priorités. La marge d'erreur est de +/-0,98 %, 19 fois sur 20.

SOURCE Fédération canadienne des municipalités (FCM)

Pour plus de renseignements, veuillez contacter : Relations avec les médias, FCM, 613 907-6395, [email protected]