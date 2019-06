La FCEI salue les nouvelles mesures visant l'intégration au travail des personnes en situation de handicap

MONTRÉAL, le 5 juin 2019 /CNW Telbec/ - La FCEI a salué l'annonce effectuée par monsieur Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, concernant l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap. « Dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre qui sévit dans plusieurs secteurs d'activité, nos entreprises ont besoin de tous les travailleurs disponibles. Les personnes en situation de handicap représentent une force vive importante sur laquelle il faut continuer de miser. En ce sens, l'annonce d'aujourd'hui est donc une bonne nouvelle. », a déclaré Martine Hébert (M. Sc. écon.), vice-présidente principale et porte-parole nationale de la FCEI.

Précisons que le gouvernement estime qu'un bassin de 250 000 personnes en situation de handicap pourrait intégrer le marché du travail. Il est donc important de soutenir les employeurs, afin que ces derniers disposent des ressources nécessaires pour adapter les environnements de travail et contribuer à une intégration professionnelle réussie de ces travailleurs.

« Nous sommes heureux que la stratégie présentée aujourd'hui prévoie la création d'outils ainsi que de l'accompagnement pour les entreprises, en lien avec le maintien et l'embauche de personnes en situation de handicap, en plus de prévoir des subventions salariales pour les employeurs concernés. Nous souhaitons évidemment que ces mesures soient facilement accessibles aux plus petites entreprises qui, comme nous le savons, ne disposent pas de département de ressources humaines ou de moyens financiers pour les soutenir en la matière », conclut Mme Hébert.

