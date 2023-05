La FCEI salue la nomination de Michael Sabia à titre de président-directeur général d'Hydro-Québec

MONTRÉAL, le 31 mai 2023 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) se réjouit de la nomination de Michael Sabia en tant que président-directeur général d'Hydro-Québec. Selon elle, sa feuille de route impressionnante et les postes clés qu'il a occupés démontrent qu'il représente le candidat de choix pour la société d'État.

« Michael Sabia est un choix intelligent et stratégique. Avec une feuille de route considérable, il représente le candidat idéal pour le poste de PDG d'Hydro-Québec. Nous sommes en totale confiance et pensons qu'il saura apporter des changements essentiels et capitaux pour affronter la décarbonisation du Québec. La FCEI lui offre son entière collaboration, notamment ceux portant sur les enjeux des PME », commente François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Cette nomination intervient à un moment décisif, alors que le Québec se lance dans une transition énergétique. La FCEI croit que ce candidat saura relever ce défi et apporter des changements structurants à Hydro-Québec pour atteindre les objectifs du gouvernement.

L'énergie, un enjeu important pour les PME

La FCEI rappelle que les PME du Québec paient davantage pour l'électricité que les citoyens et les grandes entreprises. L'interfinancement, critiqué par la FCEI depuis des années, contraint les PME à payer en moyenne de 18 % à 28 % des tarifs d'électricité plus élevés que les coûts réels pour les desservir. La FCEI demande que l'enjeu de l'interfinancement soit pris en considération, surtout dans un contexte de décarbonisation de l'économie.

Elle soutient également que la Régie de l'énergie doit jouer un rôle clé pour statuer sur l'augmentation des tarifs. Les entrepreneurs doivent composer avec de fortes hausses de leur facture d'électricité, car leurs tarifs suivent ceux de l'inflation. D'ailleurs, la demande de revenir annuellement devant la Régie est appuyée par 84 % des dirigeants de PME et par 67 % des Québécois . Le sondage auprès de la population soulevait également que pour 72 % des répondants, les tarifs d'électricité devraient être fixés afin de permettre à Hydro-Québec d'assurer ses services et obligations vis-à-vis de ses clients, ni plus, ni moins.

