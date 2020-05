La FCEI salue la bonification du Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME)

MONTRÉAL, le 15 mai 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) salue la bonification du Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME) annoncée par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet. L'ajout de 50 M$ porte l'enveloppe totale du programme à 150 M$ et permettra à un plus grand nombre de petites entreprises de former leurs employés afin d'être prêtes à réussir la relance.

« Plus de 12 000 entreprises ont bénéficié de ce programme pour la formation, seule subvention directe de Québec. Cela démontre sa nécessité et sa pertinence pour les PME frappées de plein fouet par la crise actuelle. Avec ce financement supplémentaire, d'autres PME mises en pause ou en reprise graduelle pourront développer les compétences de leurs employés et les garder au sein de leur entreprise, » a commenté François Vincent, vice-président, Québec à la FCEI.

Faits saillants du dernier sondage FCEI

Environ 23 % des PME québécoises sont complètement fermées et 41 % sont partiellement ouvertes à cause de la COVID-19 au Québec;

84 % des PME estiment que les gouvernements devraient envisager de prolonger à cet été les aides accordées aux entreprises.

Vous pouvez aussi consulter d'autres résultats de sondage du Québec et de ses régions.

Méthodologie

Ces résultats sont basés sur 1 155 réponses, recueillies auprès des membres de la FCEI par le biais d'un sondage en ligne à accès contrôlé. Les données reflètent les réponses reçues entre le 8 et le 11 mai 2020. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste comportant le même nombre de répondants aurait une marge d'erreur pour les résultats au Québec de +/-2,9 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

