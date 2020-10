La FCEI salue l'annonce du gel des taxes de la Ville de Montréal et demande aux autres municipalités de suivre l'exemple

MONTRÉAL, le 1er oct. 2020 /CNW Telbec/ - Pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) montréalaises aux prises avec les conséquences de la COVID-19, la Mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante et le président du Conseil exécutif, M. Benoît Dorais, ont annoncé ce matin le gel de la taxe foncière relevant du conseil municipal pour l'année 2021. La FCEI salue cette décision difficile pour les finances de la métropole, mais si importante pour la trésorerie des PME.

Le gel de taxes foncières faisait partie des recommandations prébudgétaires formulées par la FCEI et qu'elle a présentées à la Mairesse de Montréal le 18 septembre dernier. En effet, ce sont 62 % des propriétaires d'entreprise qui demandaient à leur municipalité de privilégier le gel de l'impôt foncier.

« Depuis le début de cette crise sans précédent, nous avons constaté les actions importantes posées par la Ville de Montréal pour venir en appui aux PME. Aujourd'hui, un autre pas est franchi avec le gel des taxes foncières de l'administration centrale. Nous espérons que les arrondissements suivront l'exemple donné aujourd'hui, » souligne François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

D'autres mesures peuvent être posées pour aider les PME, notamment en matière d'amélioration de la prestation de services aux entreprises et en matière de diminution de la paperasserie. La FCEI poursuivra sa collaboration avec la Ville pour que ces actions puissent voir le jour.

Les PME souhaitent l'engagement de toutes les municipalités du Québec

La FCEI souligne l'initiative de la Ville de Québec qui déjà, le 31 août dernier, annonçait un gel des taxes foncières pour 2021.

« Les actions posées par la capitale et par la métropole du Québec montrent comment les municipalités peuvent aider les PME touchées par la crise. Nous les invitons toutes à adopter une mesure similaire pour leur budget. Ce sont des décisions qui se prennent aujourd'hui et qui peuvent aider les PME si importantes à notre paysage économique, » conclut M. Vincent.



À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

