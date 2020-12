La FCEI remercie les députés pour l'adoption du projet de loi 72 : la livraison de l'alcool aidera nos restaurateurs, déclare la FCEI

MONTRÉAL, le 11 déc. 2020 /CNW Telbec/ - L'adoption du projet de loi 72, Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement des organismes du domaine de la sécurité publique, est un véritable soulagement pour les PME du secteur de la restauration qui sont durement touchées par la pandémie et les restrictions économiques, souligne la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI). La FCEI, qui milite depuis le début pour la concrétisation de ce projet, tient à remercier la vice-première ministre du Québec et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, ainsi que les députés de la commission parlementaire pour leur travail visant à mieux outiller les entrepreneurs.



« Ces allégements réglementaires tombent au bon moment, car si de nombreux restaurateurs ont démontré une grande résilience durant cette crise, il faut aussi dire ce qui est : la vie des commerces est en jeu ici. Avec ces changements, les petits restaurants de quartier et les bars entrevoient une lumière d'espoir. Certains pourront convertir leur permis vers un permis de restaurant et d'autres auront la possibilité de mieux rejoindre leur clientèle en livrant de l'alcool avec leurs repas. Il y a de quoi réconforter les Québécois qui vivront un Noël pas comme les autres cette année », note François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

La FCEI est encouragée par l'adoption des amendements donnant, entre autres, la possibilité aux producteurs artisanaux de livrer leurs produits dans les dépanneurs et les épiceries. La FCEI est aussi heureuse de constater la volonté de la ministre de la Sécurité publique, Mme Guilbault, de poursuivre le travail de modernisation et d'allégement réglementaire des permis d'alcool.

« Je salue le travail important des élus de l'Assemblée nationale qui ont redoublé d'efforts pour adopter des améliorations importantes. Il faut dire que ces allégements réglementaires vont faire une grande différence lors de la période des Fêtes. Nous pourrons tous encourager nos commerces qu'on aime tant. Il ne faut pas oublier que nous-mêmes, comme consommateur, on peut aussi faire la différence par l'achat local », conclut M. Vincent.

Depuis cet été, la FCEI a lancé une campagne nationale intitulée #JechoisisPME pour encourager les consommateurs de partout au pays à soutenir les PME en achetant local et en recommandant leurs entreprises favorites sur les médias sociaux. Avec le temps des Fêtes, la FCEI espère que cet élan de solidarité gagnera le cœur de tous les Québécois.

Enfin, la FCEI réitère ses demandes pour que le gouvernement du Québec améliore son aide destinée aux PME durement affectées par la crise actuelle.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Wissal El Alaoui, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514 861-3234 poste 1808 | Cell. : 514 817-0228, [email protected]

Liens connexes

https://www.cfib-fcei.ca/