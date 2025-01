MONTRÉAL, le 17 janv. 2025 /CNW/ - Selon la dernière édition du rapport Perspectives trimestrielles des PME , publié par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), l'économie canadienne devrait croître modérément au 1er trimestre de 2025.

Faits saillants du rapport Perspectives trimestrielles des PME du T4 2024 :

Selon les prévisions de la FCEI réalisées en collaboration avec AppEco, la croissance de l'économie canadienne s'élevait à 3,2 % au T4 2024, mais devrait diminuer pour s'établir à 2,5 % au T1 2025. Selon les estimations du T4, l'inflation basée sur l'Indice des prix à la consommation (IPC) total a chuté à 2,1 % au T3, et devrait se stabiliser autour de la cible de 2 % de la Banque du Canada sur une base annuelle au T1 2025.

sur une base annuelle au T1 2025. Stimulé par une hausse du niveau de confiance à long terme des PME, l'investissement privé a rebondi au dernier trimestre de l'année et devrait s'intensifier en 2025 après une performance décevante en 2024.

Au T4 2024, le taux de postes vacants du secteur privé n'a presque pas changé et demeure à 2,7 %, ce qui représente 378 300 postes à pourvoir.

Cette édition comprend une analyse spéciale sur les tarifs douaniers qui pourraient être imposés par les États-Unis et leurs répercussions potentielles sur notre économie nationale. La forte majorité (82 %) des entreprises canadiennes qui importent ou exportent des marchandises en provenance ou à destination des É.-U. anticipent des impacts significatifs sur leurs activités advenant l'application des nouveaux tarifs douaniers sur les produits canadiens.

Le profil sectoriel trimestriel révèle que le niveau de confiance des entreprises de services professionnels/aux entreprises et de services financiers baisse depuis 2 ans, mais demeure bien supérieur à la moyenne de tous les secteurs.

Conclusion de Simon Gaudreault, économiste en chef et vice-président de la recherche à la FCEI :

En raison de l'étroite relation commerciale entre le Canada et les États-Unis, l'application de tarifs douaniers de 25 % sur les produits canadiens risque probablement d'augmenter l'inflation au Canada , d'entraîner une hausse des prix et une perte de clients et de faire très mal aux PME, qui souffrent déjà d'une faible demande.

et les États-Unis, l'application de tarifs douaniers de 25 % sur les produits canadiens risque probablement d'augmenter l'inflation au , d'entraîner une hausse des prix et une perte de clients et de faire très mal aux PME, qui souffrent déjà d'une faible demande. Nous prévoyons que l'économie canadienne restera saine au T1 2025, mais il faut savoir que les résultats ne tiennent pas compte de la menace tarifaire des États-Unis, du congé de TPS/TVH, de l'incertitude entourant l'impôt sur les gains en capital et des autres enjeux touchant les PME. Il est plus important que jamais d'équilibrer l'environnement économique et de créer des conditions propices à la croissance et à la compétitivité des PME.

