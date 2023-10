MONTRÉAL, le 20 oct. 2023 /CNW/ - Selon la dernière édition du rapport Perspectives trimestrielles des PME, publié par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), l'économie canadienne devrait éviter une récession aux T3-T4 2023.

Faits saillants :

Selon les prévisions de la FCEI réalisées en collaboration avec AppEco , l'économie canadienne devrait afficher une faible croissance au T3 2023 (0,3 %) et un léger rebond au T4 2023 (1,4 %).

Le taux d'inflation basé sur l'IPC, total et hors alimentation et énergie, devrait afficher un léger rebond au T3 et un recul au T4. Il demeurera légèrement supérieur à la fourchette cible de la Banque du Canada, qui est de 1 à 3 %.

Le taux de postes vacants du secteur privé canadien suit une tendance à la baisse, enregistrant un léger recul pour s'établir à 4,2 % au T3. Cela représente 594 900 postes à pourvoir.

Les données de Statistique Canada et de la FCEI montrent que les loyers commerciaux ont augmenté considérablement. Parmi les entreprises qui paient un loyer, 51 % l'ont vu augmenter d'au moins 6 % au cours des 12 derniers mois. Un tiers des propriétaires de ces PME (33 %) ont envisagé de déménager et 7 % l'ont fait.

Notre analyse du secteur du commerce de détail révèle que les propriétaires de PME de ce secteur sont les moins optimistes. Cela est particulièrement vrai pour les détaillants d'articles coûteux, qui sont plus susceptibles de se retrouver avec des stocks invendus et d'être touchés par le ralentissement de la demande.

Conclusion de Simon Gaudreault , Économiste en chef et vice-président de la recherche de la FCEI :

L'inflation demeure une préoccupation importante pour les propriétaires de PME et les consommateurs. Si elle continue d'avoisiner les 3 %, il est possible que la Banque du Canada considère augmenter son taux directeur une autre fois. Cependant, plusieurs indicateurs montrent un ralentissement marqué et les répercussions des hausses précédentes ne se sont pas encore pleinement concrétisées dans l'économie. La patience est donc de mise.





Les propriétaires de PME seront probablement juste un peu soulagés de voir le taux de postes vacants diminuer légèrement. Le marché du travail devrait continuer de s'assouplir, alors que les employeurs ont moins de postes à pourvoir et que l'emploi progresse de façon générale. Il y a toutefois encore près de 600 000 postes à pourvoir dans le secteur privé, ce qui est nettement supérieur aux chiffres enregistrés avant la pandémie. Nous sommes donc seulement passés d'une situation extrêmement mauvaise à une situation très mauvaise pour l'instant.

De nombreuses PME, notamment celles du secteur du commerce de détail, comptent sur la saison du magasinage des Fêtes pour compenser leurs pertes de revenus et rembourser leurs dettes. Cependant, les coûts pour être en affaires (salaires, loyer, financement, etc.) demeurent prohibitifs. La reprise des PME sera lente si on persiste à ne leur offrir aucun répit, notamment en raison de la hausse de plusieurs taxes et de l'imminence du prochain délai de remboursement des prêts du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC).

Cliquez ici pour consulter cette édition du rapport Perspectives trimestrielles des PME.

À propos d' AppEco

AppEco est une firme de consultation spécialisée en analyse économique et stratégique. AppEco possède une expertise reconnue et livre des prestations de première qualité en économie appliquée : études d'impact économique, enquêtes et sondages, analyses avantages-coûts, modélisation, économétrie, tarification, etc. Elle a pour mission d'offrir des prestations utiles qui contribuent à la croissance et aux projets de ses clients. AppEco travaille avec des entreprises de toutes les tailles : PME, multinationales, administrations publiques et organismes sans but lucratif. Consultez appeco.ca/fr pour en savoir plus.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

