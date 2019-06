La FCEI félicite Martine Hébert pour sa nomination à titre de déléguée du Québec à Chicago

MONTRÉAL, le 26 juin 2019 /CNW/ - La FCEI offre toutes ses félicitations à Mme Martine Hébert à la suite de sa nomination par le gouvernement du Québec à titre de déléguée du Québec à Chicago.

« Je tiens à remercier sincèrement Martine pour ses neuf années d'engagement au service des PME. Elle a grandement contribué à faire avancer la défense des intérêts des PME sur de nombreux dossiers importants tels que la réglementation, les taxes et impôts, ainsi que la pénurie de main-d'œuvre. Dans son nouveau rôle, son énergie et sa passion pour les entrepreneurs serviront assurément le Québec. Nous lui souhaitons bon succès dans son nouveau défi », a déclaré Dan Kelly, président et chef de la direction de la FCEI.

« Cela a été un grand privilège pour moi d'être la porte-parole des PME membres de la FCEI au cours des neuf dernières années. Je tiens à les remercier chaleureusement ainsi que tous les membres de l'équipe de la FCEI et les partenaires gouvernementaux avec lesquels j'ai eu la chance de collaborer ces dernières années. Aussi, je suis reconnaissante de la confiance que me témoigne le gouvernement du Québec en me confiant ce mandat. Je suis très enthousiaste à l'idée de continuer d'œuvrer en faveur de l'économie et des entreprises du Québec dans le cadre de mes nouvelles fonctions », a affirmé Martine Hébert.

Pour continuer de servir ses membres et l'ensemble des PME, la FCEI est heureuse de compter sur l'appui d'une équipe forte au Québec, incluant des employés d'expérience tels que Simon Gaudreault, directeur principal de la recherche, et Amélie Desrosiers, directrice des communications, ainsi que le nouveau conseiller aux affaires économiques et gouvernementales, Gopinath Jeyabalaratnam.

La FCEI entamera sous peu un processus de recrutement pour le poste de direction de l'équipe du Québec.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Dominique Des Rosiers, attaché de presse et conseiller aux affaires publiques, Tél. : 514 861-3234 poste 1808 | Cell. : 514 817-0228, dominique.desrosiers@fcei.ca

Related Links

www.cfib.ca