OTTAWA, ON, le 21 sept. 2021 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) félicite le premier ministre Trudeau et tous les député(e)s élu(e)s, et est impatiente de travailler avec l'ensemble des partis pour assurer la relance des PME.

« Maintenant que les élections sont passées, il est essentiel de se remettre au travail pour accompagner les Canadiens et les créateurs d'emplois au pays durant les prochains mois qui s'annoncent difficiles », déclare Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI. « Il faut savoir que les contraintes liées au passeport vaccinal et les nouvelles restrictions provinciales génèrent des pertes de revenus supplémentaires et une hausse des coûts. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement fédéral et à tous les partis de l'opposition de prolonger la subvention salariale et l'aide au loyer et de ramener leur taux au maximum à 75 %. »

La FCEI presse le gouvernement Libéral d'agir rapidement en mettant en place les meilleures mesures proposées par chaque parti durant la campagne électorale, notamment :

Maintenir la subvention salariale et l'aide au loyer jusqu'à ce que toutes les restrictions imposées aux PME soient levées (NPD/Parti vert). Relancer le CUEC et augmenter le montant du prêt à 200 000 $ avec une portion allant jusqu'à 25 % transformable en subvention (Parti conservateur). Accorder une aide financière aux propriétaires de PME obligés de mettre en œuvre le passeport vaccinal (via le fonds de 1 milliard de dollars promis par les libéraux). Revoir la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) pour s'assurer qu'elle n'aggrave pas la pénurie de main-d'œuvre (Bloc Québécois).

La relance des PME piétine depuis quelques mois. Selon le tout dernier sondage de la FCEI, 76 % des PME sont complètement ouvertes, 45 % ont retrouvé la totalité de leurs employés et seulement 40 % réalisent leurs niveaux de ventes habituels.

« Les PME ont accumulé en moyenne 170 000 $ de dettes liées à la COVID-19 et peinent à trouver du personnel à cause de la pénurie de main-d'œuvre. C'est pourquoi le nouveau gouvernement doit donner suite aux meilleures idées avancées par les différents partis lors des élections afin de mettre en place un programme adéquat de relance des PME. Nos petites entreprises sont la colonne vertébrale de notre économie et le gouvernement doit agir rapidement », conclut M. Guénette.

Les données du sondage de la FCEI sont les résultats préliminaires d'un nouveau sondage en ligne de la FCEI, Votre voix - septembre 2021, en cours depuis le 9 septembre, qui a suscité 3 310 réponses. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 1,7 %, 19 fois sur 20.

