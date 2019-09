La FCEI félicite la Ville de Québec qui instaure un programme d'indemnisation des PME affectées par les travaux routiers

MONTRÉAL, le 16 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Suite à l'annonce d'aujourd'hui, c'est avec une grande satisfaction que la FCEI accueille l'intention de la Ville de Québec d'indemniser les commerçants touchés par les travaux routiers, notamment ceux de la route de l'Église.

« C'est une belle victoire pour les commerçants de la route de l'Église et une preuve que l'écoute et la collaboration entre les élus municipaux et les PME peuvent donner des résultats gagnants-gagnants. Nous souhaitons souligner le travail de M. Régis Labeaume et de la Ville de Québec dans ce dossier », affirme Simon Gaudreault, directeur principal de la recherche nationale à la FCEI.

Indemnisation des PME sur les chantiers routiers : un nouveau standard à suivre

« Après la Ville de Montréal, qui a ouvert le bal, et la Ville de Lévis, on se réjouit que la Ville de Québec se joigne aux villes leaders au pays offrant de l'indemnisation pour aider les PME dont la survie est menacée par les chantiers routiers. Nous invitons les autres municipalités du Québec et du Canada à suivre ces exemples et à mettre en place un programme de mitigation pour les chantiers importants, lequel devrait évidemment inclure une forme d'indemnisation pour les PME touchées de manière majeure » conclut Gopinath Jeyabalaratnam, conseiller aux affaires économiques et gouvernementales à la FCEI.

La FCEI s'est impliquée dans le dossier de la route de l'Église à l'appel de plusieurs de ses membres qui subissent les conséquences des travaux routiers mal planifiés et mal exécutés.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Dominique Des Rosiers, attaché de presse et conseiller aux affaires publiques, Tél. : 514 861-3234, poste 1808 | Cell. : 514 817-0228, dominique.desrosiers@fcei.ca

Related Links

https://www.cfib-fcei.ca/