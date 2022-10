La FCEI félicite François Legault et son équipe pour leur élection à un second mandat

MONTRÉAL, le 4 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) félicite le premier ministre du Québec, François Legault, et les membres de son équipe pour avoir reçu un 2e mandat fort de la population québécoise et la formation d'un gouvernement majoritaire. Elle souligne également l'élection des députés des partis politiques qui formeront les oppositions. Elle remercie l'engagement de toutes les personnes qui ont présenté leur candidature et qui font vivre notre démocratie.

« Nous connaissons toute la sensibilité économique du gouvernement. Nous avons hâte de poursuivre le travail pour créer un climat d'affaires favorable à la croissance de nos PME, celles qui génèrent le plus d'emplois dans toutes nos régions », déclare François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Rappelons que la FCEI a été active pour présenter les priorités des PME aux partis politiques. Elle réitère que des actions sont nécessaires pour construire un environnement propice à la réussite des petites entreprises, pour stimuler l'émergence de la relève entrepreneuriale et enrichir notre économie :

Pénurie de main-d'œuvre

Diminuer la fiscalité des PME et améliorer les crédits d'impôt

Faciliter l'immigration

Fiscalité des PME

Régler l'injustice fiscale qui impose de 259 % les plus petites entreprises des secteurs des services et de la construction

Adopter un plan de réduction de la fiscalité des PME qui inclut une diminution des taxes sur la masse salariale de 30 % plus élevées que la moyenne canadienne

Réduction de la paperasserie

Adopter une loi-cadre

Améliorer la règle du 1 pour 1 pour limiter l'inflation réglementaire

Contrer l'inflation

Limiter les coûts du gouvernement

Réduire la fiscalité des PME

« Il y a beaucoup d'enjeux qui ralentissent grandement nos PME, notamment la pénurie de main-d'œuvre, la lourdeur fiscale, la paperasserie et l'inflation. Nous serons heureux d'appuyer les mesures gouvernementales qui aideront nos entrepreneurs et qui dynamiseront notre économie. Comme toujours, nous serons actifs pour faire entendre la voix des PME québécoises et nous continuerons de soumettre des propositions constructives pour faire avancer le Québec », conclut François Vincent.

