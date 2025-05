OTTAWA, ON, le 21 mai 2025 /CNW/ - Alors que la Chambre des communes s'apprête à reprendre ses travaux dans quelques jours, près des deux tiers (62 %) des propriétaires de PME ne sont pas convaincus que le nouveau gouvernement fédéral soit déterminé à les soutenir. C'est ce que révèle un nouveau sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

« Le nouveau Parlement doit agir le plus rapidement possible pour présenter des législations qui apporteront davantage de certitude aux propriétaires de PME et aideront à réduire leurs coûts d'exploitation. C'est malheureux de constater que le gouvernement n'a pas l'intention de présenter un budget au cours de cette session parlementaire, car nous avons besoin d'un budget pour mener à bien certaines politiques fiscales importantes », souligne Christina Santini, directrice des Affaires nationales à la FCEI.

Les priorités urgentes des PME pour le nouveau gouvernement fédéral comprennent les suivantes :

Tarifs : Veiller à ce que l'argent perçu des contre-tarifs canadiens soit rapidement retourné aux PME touchées.

Veiller à ce que l'argent perçu des contre-tarifs canadiens soit rapidement retourné aux PME touchées. Gains en capital : Augmenter le plafond de l'exonération cumulative des gains en capital à 1,25 M$ et mettre en œuvre l'incitatif aux entrepreneurs canadiens, qui vise à réduire l'impôt sur une somme allant jusqu'à 2 M$ de gains en capital lors de la vente d'une entreprise. Ce sont deux promesses du gouvernement libéral.

: Augmenter le plafond de l'exonération cumulative des gains en capital à 1,25 M$ et mettre en œuvre l'incitatif aux entrepreneurs canadiens, qui vise à réduire l'impôt sur une somme allant jusqu'à 2 M$ de gains en capital lors de la vente d'une entreprise. Ce sont deux promesses du gouvernement libéral. Remises non imposables : Rendre non imposable la remise sur le carbone destinée aux PME, comme promis. Les surplus remboursés aux employeurs venant des commissions d'indemnisation des accidents du travail doivent également être exonérés d'impôt.

: Rendre non imposable la remise sur le carbone destinée aux PME, comme promis. Les surplus remboursés aux employeurs venant des commissions d'indemnisation des accidents du travail doivent également être exonérés d'impôt. Taxe carbone : Adopter une loi pour éliminer officiellement la taxe carbone et retourner aux PME les 600 M$ de remises qui leur sont dues pour l'année 2024-2025.

Adopter une loi pour éliminer officiellement la taxe carbone et retourner aux PME les 600 M$ de remises qui leur sont dues pour l'année 2024-2025. Taux d'imposition des petites entreprises : Réduire le taux fédéral d'imposition des petites entreprises de 9 % à 0 % pour l'avenir prévisible.

Réduire le taux fédéral d'imposition des petites entreprises de 9 % à 0 % pour l'avenir prévisible. Commerce intérieur : Travailler avec les provinces pour profiter de l'élan actuel visant à éliminer les obstacles au commerce intérieur en adoptant la politique de la reconnaissance mutuelle.

« Ottawa doit agir le plus rapidement possible en matière de politiques économiques et de réduction des impôts. Les coûts d'exploitation des PME sont plus élevés que jamais et l'incertitude actuelle est mauvaise pour les affaires et l'économie en général. Ce gouvernement a une longue liste de promesses faites aux propriétaires de PME qu'il doit honorer rapidement. On s'attend à ce que le premier ministre et son équipe fournissent une feuille de route économique claire pour les mois à venir », affirme Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

Les propriétaires de PME peuvent signer la pétition de la FCEI pour demander au gouvernement fédéral de réduire les coûts d'exploitation.

Méthodologie

Sondage Votre voix − mai 2025 lancé le 6 mai 2025 et toujours en cours. Données recueillies en date du 13 mai auprès d'un échantillon de 1 420 membres FCEI. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste avec le même nombre de répondants aurait une marge d'erreur de ±2,6 %, 19 fois sur 20.

