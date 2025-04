La FCEI accueille positivement l'annonce d'Hydro-Québec pour améliorer l'efficacité énergétique

MONTRÉAL, le 24 avril 2025 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) salue l'annonce d'Hydro-Québec au sujet de son intention d'investir 10 G$ d'ici 2035 dans le domaine de l'efficacité énergétique au Québec. Améliorer la communication et la générosité des programmes d'économie d'énergie de la société d'État destinés aux PME était une des demandes de la FCEI.

L'offre d'appuis financiers dans le cadre du programme Solutions efficaces, pour l'acquisition d'équipements dans les PME, est une très bonne chose et permettra, selon Hydro-Québec, de réduire jusqu'à 20 % leur facture énergétique. Ajoutons que selon un sondage de la FCEI, 90 % des chefs de PME estiment que le gouvernement devrait prioriser les programmes d'économie d'énergie pour les aider à composer avec la hausse des tarifs.

« Dans un contexte de profondes incertitudes économiques, les entreprises ont besoin de faire des économies là où elles peuvent. En matière d'économie d'énergie pour les PME, ça prend des actions d'appui ciblées et musclées. Hydro-Québec pose un geste important ici en améliorant l'aide et l'accompagnement des PME. Chaque kilowattheure économisé est un kilowattheure de gagné pour tous. », déclare François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

