La FCCQ vous invite à découvrir les finalistes du concours Les Mercuriades 2026

MONTRÉAL, le 13 mars 2026 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) est fière de dévoiler les 69 finalistes de la 46e édition du concours d'affaires le plus prestigieux du Québec, Les Mercuriades.

Dans un contexte économique marqué par l'instabilité commerciale et par des transformations rapides, il est plus que jamais essentiel de mettre de l'avant l'innovation, l'audace et le travail remarquable des entreprises d'ici. Les Mercuriades offrent justement un regard privilégié sur celles et ceux qui choisissent d'investir et de transformer leurs secteurs respectifs. Le gala sera également l'occasion de découvrir des parcours entrepreneuriaux qui se distinguent partout au Québec.

Nous vous invitons à découvrir nos finalistes dès maintenant en cliquant ici.

Citations

« Les Mercuriades sont un moment où l'on voit concrètement la force du milieu des affaires. Le 11 mai prochain, nous mettrons en lumière des talents qui repoussent les limites et qui inspirent chacun d'entre nous. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour reconnaître les succès de nos entrepreneurs et de nos entreprises d'ici. », souligne Véronique Proulx, présidente‑directrice générale de la FCCQ.

« Bravo aux 69 finalistes de cette 46e édition du concours Les Mercuriades. Votre vision et votre capacité à concrétiser vos ambitions illustrent la vitalité exceptionnelle du milieu des affaires québécois. C'est pourquoi la Sun Life est fière d'être partenaire de ce concours organisé par la FCCQ et d'appuyer une célébration qui met à l'honneur le succès de nos entreprises locales », mentionne Robert Dumas, président et chef de la direction, Sun Life Québec, et président de la soirée de gala du concours.

« Félicitations aux finalistes. Vous démontrez que l'ambition et l'ancrage local vont de pair avec la création de valeur durable. Votre engagement et votre capacité d'innovation contribuent à la vitalité des communautés partout au Québec. Le Fonds de solidarité FTQ est fier de s'associer à cette démarche et de soutenir ce concours qui souligne l'excellence d'ici, et met en lumière celles et ceux qui contribuent à bâtir le Québec de demain. », ajoute Julie Morand, vice‑présidente, Placements privés et investissements d'impact - Industries, Fonds de solidarité FTQ.

Détails concernant le gala

La soirée du gala Les Mercuriades 2026 se tiendra le lundi 11 mai dès 17 h au Palais des congrès de Montréal. La forte participation attendue et la notoriété de l'événement en font un moment privilégié pour valoriser votre organisation, mobiliser vos équipes et consolider vos relations d'affaires.

La Fédération des chambres de commerce du Québec encourage ses membres à réserver maintenant leurs places en cliquant ici.

Nos partenaires

Le succès de la 46e édition du concours Les Mercuriades est rendu possible grâce à la participation de nos précieux partenaires.

Partenaire présentateur : Sun Life.

Partenaires du concours : ABB, BDO Canada, Bombardier, CNESST, Collège des administrateurs de sociétés, Complexe X, Énergir, Hydro‑Québec, Ordre des CPA du Québec, Power Corporation du Canada, Promutuel Assurance, Raymond Chabot Grant Thornton, RECYC‑QUÉBEC, TELUS

Partenaires collaborateurs : Centre d'entrepreneuriat ESG UQAM, Clientis, Fonds de solidarité FTQ, Rio Tinto

Partenaires de soirée et médias : Agropur, Air Canada, Assurance collective des chambres de commerce, Cogeco, Desjardins, Groupe NH photographes, La Caisse, La Presse, McKesson, Metro, Palais des congrès de Montréal, Radio‑Canada, TKNL

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 120 chambres de commerce et près de 1 000 entreprises membres, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Renseignements : Mathieu Lavigne, chef de cabinet et directeur des relations médias, Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Cellulaire : 418 951-5196, [email protected]