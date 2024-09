La FCCQ et Les Affaires s'associent pour connaître la place des PME québécoises au sein des grands projets de la transition énergétique du Québec

MONTRÉAL, le 3 sept. 2024 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et le journal Les Affaires sont fiers d'annoncer un partenariat visant à mieux comprendre les opportunités et les défis auxquels feront face les petites et moyennes entreprises (PME) québécoises, au cours des prochaines années, dans le cadre des grands projets industriels de la transition énergétique au Québec.

La FCCQ et Les Affaires s'associent pour lancer un sondage visant à déterminer si les PME québécoises ont l'intention et la capacité d'y contribuer et d'en profiter. (Groupe CNW/Fédération des chambres de commerce du Québec)

Ce partenariat se concrétise aujourd'hui par le lancement d'un sondage à l'échelle du Québec, visant à recueillir les perspectives des PME sur leur capacité à contribuer aux grands projets et appels d'offres, tels que la filière batterie, le Plan québécois des infrastructures (PQI) ou les stratégies d'expansion d'Hydro-Québec, entre autres. L'objectif est de déterminer si ces entreprises souhaitent et sont prêtes à saisir les occasions d'affaires offertes par ces initiatives majeures, et d'identifier les obstacles potentiels qu'elles pourraient rencontrer.

Citations :

« La prochaine décennie offrira des occasions historiques pour les entreprises souhaitant offrir des produits ou services à de grands donneurs d'ordre. Nous voulions comprendre si elles y étaient préparées ou si elles allaient manquer ce grand rendez-vous d'affaires. », Marine Thomas, rédactrice en chef de Les Affaires

« Ce sondage est une occasion unique de donner la parole aux PME québécoises, afin de s'assurer qu'elles soient bien positionnées pour jouer un rôle clé dans les grands projets qui façonneront l'avenir économique du Québec. Ce partenariat avec le journal Les Affaires démontre notre engagement commun à soutenir nos entreprises dans leur développement. », Claude Breton, président-directeur général par intérim de la FCCQ

Le sondage sera accessible à toutes les PME québécoises souhaitant faire entendre leur voix, et ce, jusqu'au 1er octobre 2024 à minuit. Les résultats seront publiés dans l'édition de novembre du journal Les Affaires.

Cliquez ici pour remplir le sondage

À propos de Les Affaires

Depuis plus de 95 ans, Les Affaires mobilise la communauté d'affaires et fournit des clés concrètes pour mieux comprendre et repérer les tendances, mieux anticiper les changements et prendre des décisions plus éclairées. Les Affaires, c'est aussi le magazine sur les finances personnelles Les Affaires Plus, une plateforme numérique incluant, le site web lesaffaires.com, des infolettres et plus de 30 événements par année, des webinaires et des salons d'exposition.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de près de 120 chambres de commerce et plus de 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Renseignements : Javier Garcia, Attaché de presse, Fédération des chambres de commerce du Québec, T. 514 844-9571 poste 3586 C. 438 408-3731, [email protected]