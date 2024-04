La FCCQ et la FGA dévoilent les lauréats 2024 du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie

TORONTO, le 26 avril 2024 /CNW/ - Hier, lors du Forum franco-ontarien des affaires, ont été dévoilées les entreprises lauréates de la 3e édition du Prix du Commerce Ontario-Québec en francophonie sous l'égide de M. Jean‑François Roberge, ministre responsable de la Langue française et des Relations canadiennes de la Francophonie canadienne du Québec, et l'hon. Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario.

Florent Favrel (deuxième de gauche à droite), directeur, Projets COREX - Corridors de commerce-de la Fédération des chambres de commerce du Québec avec les lauréats du « Prix en commerce Ontario-Québec en francophonie » 2024. (Groupe CNW/Fédération des chambres de commerce du Québec)

Organisé conjointement par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario (FGA), ce Prix vise à reconnaître l'excellence des entreprises francophones qui contribuent de manière significative à la francophonie en affaires et qui se distinguent à l'échelle interprovinciale par leur rôle dans le renforcement des échanges entre l'Ontario et le Québec. Chaque année, deux entreprises sont honorées, une en Ontario et une au Québec.

Escouade multimédia, l'entreprise lauréate pour l'Ontario, se spécialise depuis plus de 20 ans dans la production multimédia et dans la diffusion d'expériences d'apprentissage en ligne. Leur mission est d'offrir ce qu'il y a de meilleur en termes de production multimédia et d'évènements en ligne, tout en se démarquant dans le domaine de l'éducation. Leurs services sont accompagnés d'une expertise pédagogique reconnue, offrant aux clients des solutions techniques de pointe ainsi que des stratégies d'animation dynamiques et innovantes axées sur l'expérience utilisateur.

Interprétation signes et paroles (ISEP) remporte le prix pour le Québec. Depuis sa création en 2014, ISEP connaît une croissance soutenue et un succès continu grâce à une équipe dynamique axée sur les besoins de la communauté. Leurs dirigeants incarnent les valeurs de l'entreprise telles que l'éthique, la passion, la responsabilité, l'efficacité, la transparence et un engagement envers l'apprentissage continu.

Ces deux entreprises lauréates illustrent l'engagement remarquable des acteurs économiques francophones à contribuer au dynamisme et à la prospérité des relations commerciales entre l'Ontario et le Québec. À cette occasion, elles ont reçu chacune un prix de 10 000 $ en espèces pour soutenir leur développement.

Citations

« Au nom de toute l'équipe de la FGA, je félicite chaleureusement les deux entreprises lauréates du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie 2024 : Interprétation signes et paroles (ISEP) et Escouade multimédia. C'est une grande fierté pour nous de pouvoir souligner et valoriser l'innovation et la résilience de nos entreprises locales qui sont le cœur de la vitalité économique de la francophonie en Ontario. Notre prix illustre la force des liens entre le Québec et l'Ontario et témoigne de l'impact positif de la collaboration au sein de notre communauté francophone. Après le succès de cette troisième édition, l'importance de travailler ensemble pour bâtir un avenir économique vibrant continue de s'imposer comme une évidence. Félicitations à tous les finalistes et lauréats pour leur contribution exceptionnelle au dynamisme de notre francophonie entrepreneuriale ! » -- Dominic Mailloux, Président de la FGA

« Félicitations à Escouade multimédia, de l'Ontario, qui a remporté le Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie », a déclaré Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce. « Alors que nous travaillons ensemble pour renforcer nos liens commerciaux avec le Québec, notre gouvernement est fier de soutenir le Prix du commerce pour son rôle dans la célébration des solides relations solides entre nos deux provinces. »

« C'est avec fierté que je soutiens la 3e édition du Prix du Commerce Ontario-Québec en francophonie. Le développement de nos marchés respectifs, la promotion du commerce interprovincial et l'innovation, ne sont que quelques-unes des avancées découlant de la collaboration entre nos deux provinces. Je félicite chaleureusement les lauréats 2024, Escouade multimédia et Interprétation signes et paroles, qui nous rappellent à quel point les entreprises dynamisent la vitalité économique et sociale des communautés où elles sont implantées, et ce, au profit de toutes et de tous. ». -- Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones de l'Ontario.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de près de 120 chambres de commerce et plus de 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.



À propos de la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario (FGA)

La Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario soutient, représente et fait progresser les intérêts de ses membres et des acteurs économiques. Elle met pleinement en valeur la francophonie en affaires, grâce à un travail d'élaboration de politiques fondé sur des principes, des services aux entreprises ingénieux et des activités innovantes axées sur le développement des marchés commerciaux francophones. Actuellement, elle compte une cinquantaine de membres directs, représentant plus de 5000 entreprises franco-ontariennes.

