La FCCQ et Fondaction s'unissent et lancent une tournée pour favoriser des milieux de vie durables au Québec

MONTRÉAL, le 19 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et Fondaction donnent aujourd'hui le coup d'envoi d'une tournée régionale « Pour des milieux de vie durables au Québec » afin de réfléchir aux enjeux de la durabilité dans les villes et les communautés du Québec. L'objectif de cette tournée, qui donnera lieu à 5 événements en format virtuel du 9 mars au 6 avril, sera de favoriser des échanges entre les acteurs sur le terrain, les entreprises et les citoyens ainsi que redéfinir et promouvoir des stratégies porteuses de prospérité durable.

En marge de la tournée, la FCCQ et Fondaction souhaitent mener une large consultation sur le développement de milieux de vie durables. Les deux partenaires lancent aujourd'hui un sondage, conçu en partenariat avec Vivre en Ville, un organisme expert dans le domaine. Ce sondage, ouvert à toutes et à tous, est accessible ici et disponible tout au long de la tournée. Les résultats seront dévoilés région par région lors des rencontres virtuelles.

Une tournée virtuelle qui mobilisera tout le Québec

Alors que le Québec et sa population subissent les multiples impacts de la pandémie de COVID-19, il est certain que l'économie va devoir se transformer profondément. Les villes et les communautés joueront un rôle de premier plan dans cette transformation afin de répondre aux besoins des personnes en créant des milieux de vie durables et en respectant les limites de la planète. La tournée « Pour des milieux de vie durables au Québec » mobilisera des leaders économiques et des représentants des gouvernements de proximité qui pourront échanger sur le thème des villes et des communautés durables afin de faire ressortir des solutions novatrices et les meilleures pratiques pour des villes et des communautés durables dans différentes localités au Québec.

Afin de rassembler et de mobiliser l'ensemble des partenaires concernés par ces enjeux importants, notamment les entreprises et les municipalités avoisinantes, la FCCQ et Fondaction pourront compter sur l'appui du réseau des chambres de commerce présentes sur l'ensemble du territoire québécois. Mentionnons aussi la collaboration spéciale de Vivre en Ville à titre d'expert pour cette tournée.

Toutes les informations relatives à cette tournée ainsi que les dates et les liens d'inscriptions sont disponibles ici.

Citations

« La pandémie et l'urgence climatique ont révélé la nécessité d'améliorer la qualité de vie des Québécois tout en réduisant les effets négatifs de l'urbanisation sur la planète. Il était primordial pour nous d'amorcer la réflexion d'un milieu de vie privilégiant le respect, des autres et du climat. Nous sommes fiers de nous associer à Fondaction, précurseur en finance durable, pour mener cette réflexion. À titre d'acteurs économiques et territoriaux, nous avons un rôle de catalyseur pour mobiliser la population et enfin passer à des actions plus concrètes » Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« À Fondaction, notre thèse d'investissement est que l'économie doit changer et qu'elle va changer pour répondre aux besoins des personnes en respectant les limites de la planète. En allant sur le terrain aborder la question des milieux de vie durables, cette tournée nous permettra d'approfondir notre compréhension des enjeux et de favoriser l'émergence de solutions innovantes. Nous sommes heureux de collaborer avec la FCCQ pour mettre en place ce dialogue avec des leaders de différentes régions au Québec. » Geneviève Morin, présidente-directrice générale de Fondaction.

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de 125 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus performante, plus équitable, plus inclusive et plus verte. En tant que fonds de travailleurs, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 3,3 milliards de dollars investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

