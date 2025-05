La FCCQ dévoile les lauréats de la 45e édition du concours Les Mercuriades

MONTRÉAL, le 5 mai 2025 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a dévoilé ce soir les lauréats de la 45e édition des Mercuriades, le plus grand concours d'affaires du Québec.

Lors d'une soirée réunissant près de 800 invités au Palais des congrès de Montréal, 26 entreprises et entrepreneurs ont été récompensés pour leur excellence dans l'une des 15 catégories du concours, sous les volets Grande entreprise et PME. Le gala s'est tenu sous la présidence d'honneur de Robert Dumas, président et chef de la direction de Sun Life Québec.

Lauréats de la 45e édition du concours Les Mercuriades (Groupe CNW/Fédération des chambres de commerce du Québec)

Citations

« Cette 45e édition des Mercuriades démontre le dynamisme et la résilience exceptionnels de nos entreprises, malgré un contexte économique exigeant. Bravo à tous les finalistes et lauréats qui incarnent l'audace et l'innovation nécessaires pour faire avancer l'économie québécoise », a déclaré Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

« Les Mercuriades sont une vitrine unique pour célébrer les entreprises qui façonnent l'avenir du Québec. Félicitations aux lauréats pour leur vision, leur engagement et leur détermination à se surpasser », a ajouté Robert Dumas, président d'honneur du gala.

La FCCQ félicite chaleureusement tous les finalistes et lauréats. Leur succès contribue au rayonnement et à la croissance du Québec sur les marchés locaux et internationaux.

Nos partenaires

La FCCQ remercie chaleureusement ses partenaires qui rendent possible cette 45e édition :

Présentateur officiel : Sun Life Québec

Sun Life Québec Partenaires du concours : ABB, BDO Canada, Bombardier, CNESST, Complexe X, Ordre des CPA du Québec, Exportation et développement Canada , Énergir, Hydro-Québec, Power Corporation du Canada , Promutuel Assurance, Gouvernement du Québec, Raymond Chabot Grant Thornton , TELUS

ABB, BDO Canada, Bombardier, CNESST, Complexe X, Ordre des CPA du Québec, Exportation et développement , Énergir, Hydro-Québec, Power Corporation du , Promutuel Assurance, Gouvernement du Québec, , TELUS Partenaires collaborateurs : Clientis, Centre d'entrepreneuriat École des sciences de la gestion ESG UQÀM, Fonds de solidarité FTQ, Rio Tinto

Clientis, Centre d'entrepreneuriat École des sciences de la gestion ESG UQÀM, Fonds de solidarité FTQ, Rio Tinto Partenaires de soirée et médias : Agropur, Air Canada, Assurances collectives des chambres de commerce, CDPQ, CG3, Desjardins, Médicaments novateurs Canada , Metro, Groupe NH photographes, Palais des congrès de Montréal, TKNL, Cogeco Média, La Presse, Radio-Canada, Les coops de l'information

Les lauréats

Accroissement de la productivité Power Corporation du Canada

Catégorie PME : Cartons Corruguard

Cartons Corruguard Catégorie Grande Entreprise : TELUS

Contribution au développement économique et régional

Catégorie PME : Centre d'innovation des Premiers Peuples

Centre d'innovation des Premiers Peuples Catégorie Grande Entreprise : Groupe AFFI

Développement des marchés internationaux EDC

Catégorie PME : Technologies MindCore

Technologies MindCore Catégorie Grande Entreprise : HGrégoire

Employeur de l'année Promutuel Assurance

Catégorie PME : INDUSTRIES RAINVILLE

INDUSTRIES Catégorie Grande Entreprise : Cascades

Engagement dans la collectivité ABB

Catégorie PME : Groupe Devcore

Groupe Devcore Catégorie Grande Entreprise : Machinex

Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant Thornton

Catégorie PME : JCB Construction Canada

JCB Construction Canada Catégorie Grande Entreprise : Groupe Abbatiello

Formation et développement de la main-d'œuvre Complexe X

Catégorie PME : Logisphère

Logisphère Catégorie Grande Entreprise : Bridgestone

Innovation technologique TELUS

Catégorie PME : Logiag

Logiag Catégorie Grande Entreprise : CAE

L'excellence en français

Catégorie PME : Art x Terra

Art x Terra Catégorie Grande Entreprise : Sun Life Québec

Manufacturiers innovants Bombardier

Catégorie PME : Intellinox Technologies

Intellinox Technologies Catégorie Grande Entreprise : Demers, manufacturier d'ambulances

Santé et sécurité au travail

Catégorie PME : PRATIQ

PRATIQ Catégorie Grande Entreprise : Veolia

Start-Up / Jeune pousse

Exterra Solutions Carbone

Stratégie d'affaires à succès Ordre des CPA du Québec

Catégorie PME : Logiag

Logiag Catégorie Grande Entreprise : Bombardier

Stratégie de développement durable et d'économie circulaire RECYC-QUÉBEC

Catégorie PME : Emballages Carrousel

Emballages Carrousel Catégorie Grande Entreprise : L'Oréal Canada

Entreprise de l'année Hydro-Québec

Catégorie PME : Logiag

Logiag Catégorie Grande Entreprise : CAE

Pour plus d'informations, consultez le site : www.mercuriades.ca

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de près de 120 chambres de commerce et de près de 1 000 entreprises membres, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises dans tous les secteurs de l'économie. Elle est la voix du milieu des affaires, favorisant un environnement concurrentiel et innovant.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Contact média : Sandrine Clément, Vice-présidente, Communications par intérim, [email protected], Cellulaire : 514 889-7789