La FCCQ dévoile la programmation de la « Journée économique : perspectives 2024 » qui se déroulera à Lévis

MONTRÉAL, le 26 oct. 2023 /CNW/ - La Fédération des Chambres de Commerce du Québec (FCCQ) est heureuse de dévoiler la programmation officielle de la « Journée économique : perspectives 2024 », qui se tiendra le 14 novembre 2023 au Centre des congrès de Lévis. Cet événement incontournable a été conçu pour explorer en profondeur les enjeux majeurs qui façonneront le paysage politico-économique du Québec.

La journée économique aura lieu le 14 novembre 2023 au Centre dès congrès de Lévis (Groupe CNW/Fédération des Chambres de commerce du Québec)

Dans un contexte marqué par l'incertitude économique et les bouleversements sociopolitiques, aussi bien nationaux qu'internationaux, la Journée économique amènera un regard permettant d'anticiper les grandes tendances à venir. Cet événement réunira des panels d'invités prestigieux, d'experts et d'acteurs clés qui se pencheront sur les sujets ou "sur ce qui nous attend pour 2024 qui nous attendent pour l'année 2024. Les discussions aborderont notamment la productivité et de l'entrepreneuriat à la collaboration fructueuse avec les Premières Nations, sans oublier les perspectives politiques de l'année prochaine à Ottawa, à Québec et à Washington.

Sous la co-présidence de, Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ, et Alexis Gerbeau, chef des finances pour l'assurance collective chez Manuvie Canada et chef de Manuvie Québec, cette journée promet d'être une source d'inspiration et de réflexion inégalée.

« Depuis plusieurs années, la Journée économique c'est le point de rencontre de la communauté d'affaires. Dans un Québec en constante évolution, les analyses de nos experts présenteront les enjeux économiques, politiques et sociétaux susceptibles d'impacter le monde des affaires et nos entreprises. Rejoignez-nous pour plonger au cœur de ces enjeux majeurs, explorer de nouvelles opportunités et établir des connexions précieuses ! » a indiqué Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ

« Chez Manuvie, nous sommes fiers d'être le principal partenaire de cet événement crucial pour le monde des affaires au Québec. La Journée économique représente bien plus qu'une simple rencontre, c'est l'occasion privilégiée de réfléchir aux défis qui nous attendent, d'explorer les opportunités qui se dessinent à l'horizon. Nous vous attendons nombreux à Lévis pour une journée riche en idées inspirantes et collaborations fructueuses.», a ajouté, Alexis Gerbeau, chef des finances pour l'assurance collective, Manuvie Canada et chef, Manuvie Québec.

Aide mémoire :

Dates:

13 novembre 2023 - cocktail de bienvenue.

14 novembre 2023 - Journée économique

En présentiel : Centre des congrès de Lévis, 5750, rue J.-B.-Michaud, Lévis (QC) G6V 0B1 ou En virtuel, Inscrivez-vous dès maintenant ici.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 123 chambres de commerce et 1 200 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Renseignements: Javier Garcia, Attaché de presse, Fédération des chambres de commerce du Québec, T. 514 844-9571 poste 3586 C. 438 408-3731, [email protected]