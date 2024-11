La FCCQ demande au gouvernement du Québec de préserver les besoins économiques des régions dans les prises de décisions sur les étudiants étrangers

MONTRÉAL, le 6 nov. 2024 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) présentera plus tard aujourd'hui à l'Assemblée nationale sept recommandations dans le cadre des consultations sur le projet de loi n° 74, Loi visant principalement à améliorer l'encadrement relatif aux étudiants étrangers. Présentée par le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Jean-Francois Roberge, cette proposition législative représente l'opportunité de revoir notre approche sur la question des étudiants étrangers et des besoins économiques du Québec.

Le mémoire de la FCCQ est disponible ici.

L'adéquation entre les besoins de main-d'œuvre et les étudiants internationaux

Le projet de loi n° 74 modifie la Loi sur l'immigration au Québec afin d'y inclure une concertation accrue entre le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ainsi que les ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Le grand absent de cette nouvelle collaboration interministérielle est le ministère de l'Emploi. Pourtant, l'apport des étudiants étrangers dans notre économie et dans nos régions est notable.

« Plusieurs étudiants internationaux ont choisi de suivre des formations dans des domaines d'activités où les professions sont confrontées à d'importants problèmes de pénuries de main-d'œuvre. Leur contribution à notre société est donc essentielle et ne peut être compromise. Pour la FCCQ, toute décision relative à un resserrement du nombre d'étudiants étrangers doit être prise en considération des besoins économiques à moyen et à long terme des entreprises et des régions », affirme Alexandre Gagnon, vice-président, travail et capital humain à la FCCQ.

Considérant leur importance au sein de notre économie, le ministère de l'Emploi doit rejoindre les rangs des autres ministères invités à cette table de discussion et de décisions qui porte sur les étudiants internationaux.

Offrir plus de prévisibilité en matière d'immigration

Ces derniers mois, les annonces en matière d'immigration se sont enchaînées à un rythme effréné. Trop souvent, les délais d'entrée en vigueur des nouvelles mesures sont trop courts, que ce soit pour les entreprises, les institutions d'enseignement ou les ressortissants étrangers.

« Pour la FCCQ, le manque de prévisibilité des annonces en immigration est préoccupant. Plusieurs décisions entrent en vigueur alors que certaines informations nécessaires à l'application des nouvelles mesures ou des lois demeurent inconnues. C'est d'ailleurs le cas du projet de loi n° 74, les institutions d'enseignement qui seront touchées ou sur l'exigence d'un nombre minimal de résidents québécois inscrits aux formations demeurent méconnues », a déclaré Alexandre Gagnon.

« Le ministre a annoncé que les consultations sur la planification pluriannuelle seront devancées au printemps 2025 et que l'immigration temporaire et permanente sera discutée. Pourquoi ne pas reporter l'entrée en vigueur du projet de loi n° 74 après que le gouvernement et les acteurs de notre société auront eu l'opportunité de présenter leur vision de l'immigration ? Nous devons prendre le temps de baser nos décisions sur des données probantes et veiller à ce que les mesures adoptées répondent aux besoins réels de notre société », a conclu Alexandre Gagnon.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de près de 120 chambres de commerce et plus de 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

