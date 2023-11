Bâtir un avenir durable ensemble

LAVAL, QC, le 21 nov. 2023 /CNW/ - MAPEI Canada, un chef de file dans la fabrication de matériaux pour l'industrie du bâtiment, annonce le lancement de sa famille de produits carboneutres. Dorénavant, les rédacteurs de devis, les entrepreneurs et les propriétaires pourront choisir des produits dont les émissions de CO 2 ont été entièrement compensées tout au long de leur cycle de vie.

Famille de produits MAPEI entièrement compensé de CO2 (Groupe CNW/MAPEI Inc.) logo de CO2 entièrement compensé de MAPEI (Groupe CNW/MAPEI Inc.)

« MAPEI a atteint la carboneutralité en calculant l'empreinte carbone du produit et en la réduisant à zéro grâce à une combinaison de mesures d'efficacité à l'interne ainsi qu'au moyen de l'acquisition de crédits carbone certifiés qui soutiennent des projets d'énergie renouvelable et de protection forestière », dit Brittany Storm, directrice de la durabilité de MAPEI Amérique du Nord. « Nous savons que la carboneutralité n'est pas suffisante. Ce n'est que le début : nous examinons nos produits ainsi que nos installations afin de réduire nos émissions de carbone. »

« La famille de produits carboneutres de MAPEI ne représente qu'une partie de nos nombreux produits durables, qui ont obtenu plusieurs certifications en matière de santé et d'environnement, et elle constitue la plus récente offre dans le cadre de nos efforts de longue haleine pour être de bons gardiens de l'environnement », explique Luigi Di Geso, président-directeur général de MAPEI Amérique du Nord. « Ces produits se joignent à notre poudre Re-Con ZeroMC Evo, qui transforme les déchets de béton en matériau utilisable. Maintenant, grâce à la compensation des émissions de CO 2 profitant à des projets d'énergie renouvelable et de reboisement, la famille de produits carboneutres de MAPEI offre à nos clients une façon de contribuer au bien-être de l'environnement et de la planète pour un avenir meilleur, tout en fournissant la résistance et la durabilité qui font la renommée de MAPEI. Voilà notre engagement à travers toutes nos lignes de produits, qui s'étend non seulement aux mortiers, ciments-colles et coulis commerciaux/résidentiels, mais aussi aux matériaux industriels. »

Cette famille de produits carboneutres comprend :

Keraflex ® Super : Ciment-colle très lisse avec polymères et de qualité supérieure pour carreaux lourds de grand format

: Ciment-colle très lisse avec polymères et de qualité supérieure pour carreaux lourds de grand format Ciment-colle pour carreaux et pierres de grand format : Ciment-colle enrichi aux polymères, en couche mince, de qualité supérieure et pour carreaux lourds de grand format

: Ciment-colle enrichi aux polymères, en couche mince, de qualité supérieure et pour carreaux lourds de grand format Ciment-colle léger pour carreaux et pierres : Ciment-colle léger enrichi aux polymères pour sols et murs

: Ciment-colle léger enrichi aux polymères pour sols et murs Mapecem ® Quickpatch : Matériau cimentaire à prise rapide et de haute performance employé pour le ragréage du béton

: Matériau cimentaire à prise rapide et de haute performance employé pour le ragréage du béton Mapefer ® 1K [NA] : Enduit inhibiteur de corrosion pour l'acier d'armature

[NA] : Enduit inhibiteur de corrosion pour l'acier d'armature MAPEI Ultralite ® Mortar : Ciment-colle léger avec polymères, carboneutre et de qualité supérieure, pour carreaux lourds de grand format

: Ciment-colle léger avec polymères, carboneutre et de qualité supérieure, pour carreaux lourds de grand format Planitop ® XS : Mortier de réparation monocomposé à temps d'emploi prolongé et à prise rapide pour surfaces verticales et plafonds

: réparation monocomposé à temps d'emploi prolongé et à prise rapide pour surfaces verticales et plafonds Ultracolor ® Plus FA : Coulis tout-en-un à prise rapide pour remplacement de coulis avec ou sans sable

: Coulis tout-en-un à prise rapide pour remplacement de coulis avec ou sans sable Ultraflex® LFTMC (blanc et gris) : Ciment-colle avec polymères de qualité supérieure pour carreaux lourds de grand format

« Nous savons que la carboneutralité ne suffit pas et que nous devons continuellement examiner nos produits et nos processus afin de réduire davantage notre impact. Nous portons une attention particulière à nos analyses de cycle de vie, à notre potentiel de réchauffement planétaire et aux moyens que nous pouvons prendre pour atténuer l'effet que nous avons sur l'environnement », explique Mme Storm.

« Chez MAPEI, nous aimons dire que la durabilité fait partie intégrante de notre quotidien, continue M. Di Geso. Ces produits améliorés aux formules optimisées sont possibles grâce à notre volonté d'innover continuellement, et s'intègrent à notre plus grande initiative visant à réduire notre empreinte carbone. »

Pour en savoir plus sur la famille de produits carboneutres de MAPEI, consultez le www.mapei.ca.

Au sujet de MAPEI

Fondée en 1937 à Milan, MAPEI est aujourd'hui l'un des principaux fabricants mondiaux de produits chimiques pour l'industrie du bâtiment et a contribué à la construction de certaines des créations architecturales et d'infrastructure les plus importantes au monde. Avec 102 filiales exerçant leurs activités dans 57 pays et 90 usines de fabrication dans 35 nations, le Groupe MAPEI emploie environ 11 900 personnes dans le monde. Les fondements du succès de l'entreprise sont la spécialisation, l'internationalisation, la recherche et le développement, ainsi que la durabilité.

MAPEI Canada (MAPEI Inc.) représente la filiale canadienne du Groupe MAPEI. Le Canada a été en fait le premier pays en dehors de l'Italie où MAPEI a établi des installations de production et où l'entreprise a commencé ses plans d'internationalisation en 1978. Aujourd'hui, la filiale canadienne a des installations situées dans tout le pays, avec des usines au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique, ainsi qu'un centre de distribution en Alberta. MAPEI Inc. fait partie du groupe de filiales MAPEI Amérique du Nord, qui comprend également MAPEI Corporation (pour les États-Unis) et MAPEI Caribe (pour Puerto Rico et les autres îles des Caraïbes). MAPEI Amérique du Nord représente 28 installations collectivement avec une main-d'œuvre de plus de 1 800 employés. Pour en savoir plus sur MAPEI Canada, visitez le site www.mapei.ca ou composez-le +1 800-42-MAPEI (2734).

