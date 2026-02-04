Cette année, nous honorons le goût inimitable de l'érable, symbole de nos forêts, tout en redonnant aux territoires qui nourrissent notre inspiration. Nous contribuons à planter 30 000 arbres au pays, dont 15 000 au Québec, dans le cadre du Programme national de verdissement d' Arbres Canada , avec l'appui de Ressources naturelles Canada et de son initiative de contrepartie 2 milliards d'arbres .

« Cette collaboration transforme chaque moment de plaisir en un geste durable pour l'avenir. Elle associe le goût de la tradition à un effort de verdissement dont les écosystèmes profiteront encore longtemps, affirme Marie-Pier Faucher, gestionnaire de marque chez Vachon. Nous sommes fiers de soutenir la mission d'Arbres Canada, qui vise à inspirer et à sensibiliser les Canadiens et Canadiennes, tout en leur donnant les moyens de planter et de prendre soin des arbres. Ensemble, nous contribuons à la restauration de nos forêts, une bouchée à la fois. »

« De nos villes à nos campagnes, chaque arbre planté et entretenu nous permet de contribuer à un avenir plus vert, poursuit Randall Van Wagner, B. Sc., Responsable du Programme national de verdissement et membre de l'Association professionnelle des forestiers de l'Ontario (OPFA). Grâce à ce partenariat avec Vachon, les Canadiens et Canadiennes peuvent apporter un changement réel et positif en savourant simplement une douceur qu'ils aiment et transformer ainsi un plaisir quotidien en un geste concret pour l'environnement. »

Ce partenariat offre aux consommateurs un moyen simple et agréable de contribuer à l'initiative, en savourant simplement les gâteries classiques dont ils raffolent. Les petits gâteaux Vachon à saveur d'érable seront offerts dans les établissements du Canada à compter du 12 février 2026, et ce, pour une durée limitée.

