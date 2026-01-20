TORONTO, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Bimbo Canada a été distinguée dans le classement Forbes des Meilleurs Employeurs au Canada 2026. Cette prestigieuse distinction est décernée en collaboration avec Statista, portail de statistiques et fournisseur de données de référence à l'échelle mondiale. La liste des lauréats a été annoncée le 20 janvier 2026 et est consultable sur le site de Forbes.

Forbes et Statista ont sélectionné les Meilleurs Employeurs au Canada 2026 sur la base d'une enquête indépendante menée auprès d'un vaste échantillon de plus de 37 000 employés basés au Canada, issus de tous les secteurs d'activité et travaillant pour des entreprises employant au moins 500 personnes au Canada. Plus de 900 000 évaluations d'employeurs ont été prises en compte. Le score final repose sur deux types d'évaluations : les évaluations personnelles (émises par les employés eux-mêmes) et les évaluations publiques (émises par des amis et des membres de la famille des employés, ou par des personnes du public travaillant dans le même secteur), les évaluations personnelles bénéficiant d'une pondération nettement plus élevée.

Au regard des résultats de cette étude, Bimbo Canada est honorée d'être reconnue dans la liste Forbes des Meilleurs Employeurs au Canada 2026.

« Être nommés parmi les meilleurs employeurs du Canada pour la deuxième fois témoigne de la force de notre culture axée sur l'humain. Les commentaires de nos collaborateurs sur la confiance et l'efficacité du leadership sont déterminants pour notre croissance, et cette reconnaissance renforce notre engagement envers la sécurité et le bien-être, l'inclusion, le développement des talents et l'innovation, tandis que nous poursuivons notre mission de nourrir à un monde meilleur », a déclaré Leslee Wills, vice-présidente, Relations humaines et affaires corporatives chez Bimbo Canada. « Cette étape importante souligne notre position de chef de file dans l'industrie des produits de consommation emballés en matière de satisfaction des collaborateurs et notre rôle de pionnier dans l'excellence au travail », a-t-elle ajouté.

À propos de Bimbo Canada Bimbo Canada est la plus grande boulangerie du Canada, et elle mène ses activités depuis plus de 114 ans. Chef de file de la fabrication et de la distribution de pains frais emballés et de collations, elle offre plus de 1 000 produits représentant plus de 18 marques connues et appréciées des Canadiens, comme Dempster's®, Stonemill®, Villaggio®, Natural BakeryMC, POM®, Vachonᴹᴰ, Little BitesMC et Takis®. Bimbo Canada est une filiale en propriété exclusive de Grupo Bimbo, la plus grande entreprise de boulangerie au monde. Ensemble, elles forment une entreprise durable, très productive et profondément humaine qui nourrit un monde meilleur grâce à ses délicieux produits de boulangerie et collations. Pour en savoir plus, visitez le www.bimbocanada.com et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram.

À propos de Statista

Statista publie des centaines de classements sectoriels et de listes d'entreprises à l'échelle mondiale en partenariat avec des médias de premier plan. Ce service de recherche et d'analyse s'appuie sur le succès de statista.com, le principal portail de données et d'intelligence économique, qui fournit des statistiques, des données pertinentes pour les entreprises, ainsi que de nombreuses études et enquêtes de marché et de consommation.

