TORONTO, le 13 juin 2023 /CNW/ - McCarthy Tétrault a annoncé aujourd'hui le lancement de MT>3 Digital Forensics, un nouveau service de la division MT>3 du cabinet. Nous sommes constamment à la recherche d'innovations qui dépassent l'offre de service juridique conventionnel, et c'est pourquoi nous avons créé MT>3 Digital Forensics afin de répondre à des besoins essentiels du marché, notamment la récupération des données, les enquêtes en ligne, ainsi que les enquêtes en milieu de travail et les enquêtes pour fraude, et plus encore.

Kevin Lo, ancien directeur général chez Froese Forensics (aujourd'hui Delta Consulting), sera à la tête de l'équipe MT>3 Digital Forensics et occupera le rôle de directeur principal.

La demande en matière d'enquêtes criminalistiques s'est accrue en raison de la prévalence importante des données sur les plateformes de médias sociaux et sur les sites hébergés dans le nuage, et aussi à cause de l'utilisation croissante de différents appareils, outils et applications comme Teams, Zoom, Slack et WhatsApp.

« Alors que le volume de données numériques augmente de façon exponentielle, il en est de même pour la complexité et les risques, et ce, pour tous les clients. Lorsque ces derniers sont confrontés à des problématiques, ils ont besoin d'avoir accès à des personnes-ressources, à des processus et à des technologies pouvant les aider à recueillir et analyser les données numériques de façon rapide et efficace, pour atténuer les risques. Et c'est ce que MT>3 Digital Forensics leur offre. » - Susan Wortzman, associée et fondatrice, MT>3.

« MT>3 Digital Forensics est un service unique qui élargira l'offre que MT>3 et McCarthy Tétrault fournissent déjà à leurs clients, d'expliquer Kevin. En optimisant les liens profonds qui existent entre MT>3 et McCarthy Tétrault, et grâce à l'expertise de l'équipe MT>3 Digital Forensics, nous serons en mesure d'aider les clients à relever tous leurs défis juridiques, réglementaires et opérationnels engendrés par les données numériques et les enquêtes qui exigent une analyse criminalistique complète. »

Kevin et son équipe d'experts assureront la transition en douceur de tous les dossiers en cours. À l'avenir, Delta Consulting/Froese Forensics et leurs clients auront accès aux services de criminalistique numérique par l'entremise de MT>3. Nous nous réjouissons de cette collaboration.

MT>3 est une division en propriété exclusive de McCarthy Tétrault. Pour en savoir plus, veuillez cliquer ici.

